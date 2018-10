'Klant kiest eerder X1 of X3' Straks streep door BMW 3-serie Gran Turismo

Er komt geen opvolger van de BMW 3-serie Gran Turismo. De consument zou liever voor een X1 of X3 opteren.

Uit berichtgeving van het Australische Motoring, dat in Parijs gesproken heeft met Klaus Frohlich, hoofd van BMWs ontwikkelingsafdeling, blijkt dat het na het verdwijnen van de huidige generatie 3-serie Gran Turismo gedaan is met het model.

Volgens Frohlich zit men tegenwoordig "[...] liever hoog en rechtop" en koopt de consument daarom eerder een X1 of een X3, auto's waarin je je volgens de ontwikkelingsbaas "jonger" voelt. Enigszins een opmerkelijke keuze, de X1 en X3 waren immers ook al op de markt toen de 3-serie GT in het leven werd geroepen.

In 2013 verraste BMW vriend en vijand met de 3-serie Gran Turismo, in feite de kleine broer van de auto die destijds nog als 5-serie Gran Turismo in de orderboeken stond. De 5-serie Gran Turismo is onlangs wel aan een nieuwe generatie geholpen en werd na die modelwissel overgeheveld naar de 6-serie.

In ons land zijn in totaal 2.323 3-series GT verkocht. In 2014 vonden 775 exemplaren een Nederlandse eigenaar, een aantal dat daarna niet meer is gehaald. In 2015 gingen 530 stuks over de toonbank en een jaar later slechts 330. Vorig jaar werden 459 exemplaren verkocht en in 2018 vonden tot op heden 229 3-series GT een baasje. Overigens doet de auto het wel beter dan 5-serie GT én 6-serie GT bij elkaar. In totaal verkocht het 349 5-series GT en 286 6-series GT, wat het totaal op 635 brengt.