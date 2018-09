Ruige modepop Kia onthult Telluride

Kia heeft tijdens de New York Fashion Week in de Verenigde Staten het doek verwijderd van de Telluride, een nieuwe SUV die een stapje boven de Sorento op de prijslijsten komt te staan.

De Telluride is de productieversie van de ruim 2,5 laar geleden gepresenteerde Telluride Concept, een studiemodel waarmee Kia vooruitblikte op een SUV die als opvolger zou dienen van de 2011 van de Noord-Amerikaanse markt verdwenen Mohave. Nu toont Kia tijdens de New York Fashion Week in de Verenigde Staten de definitieve auto.

Kia is niet bepaald vrijgevig met informatie en laat vooral het een en ander weten over Brandon Maxwell, de modeontwerper op wiens stand de Telluride zijn debuut beleeft. Kia meldt dat de Telluride plek bieddt aan acht persoenen en onder andere aangedreven zal worden dan een nieuwe V6. De auto wordt straks in de Amerikaanse staat Georgia gebouwd en wordt enkele centimeters langer, breder en hoger dan de Sorento. De aankleding van dit exacte exemplaar, is uiteraard niet helemaal zoals die straks beschikbaar is op de Telluride die je bij Kia kunt bestellen. Volgens Kia heeft Maxwell de auto laten volhangen met speciale bumpers, skidplates, een ladder en een snorkel, speciaal gestikt leer en dakdragers die van zowel hout als aluminium zijn vervaardigd.

Meer informatie over de Telluride zelf, waarvoor Kia ogenschijnlijk trouw is gebleven aan het studiemodel van ruim twee jaar geleden (foto 4 en 5), volgt ongetwijfeld in de aanloop naar de LA Auto Show. In Nederland hoeven we de auto overigens niet te verwachten.