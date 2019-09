Kia bouwt 3 miljoenste auto in Verenigde Staten

Kia heeft vandaag in de Amerikaanse staat Georgia zijn 3 miljoenste in de Verenigde Staten geproduceerde auto gebouwd. De forse Telluride is de auto die Kia's productieteller in de Verenigde Staten op 3.000.000 zette.

De tijd dat Koreaanse auto's alleen in Zuid-Korea werden gebouwd, ligt al lang achter ons. Kia bouwt onder andere in China, India en Mexico voor de lokale automarkt en ook in de Verenigde Staten heeft het merk een fabriek staan waar het auto's produceert. In 2009 rolde in Kia's fabriek in het in de Amerikaanse staat Georgia gelegen West Point de eerste in de Verenigde Staten gebouwde Kia van de band, de toen actuele Sorento. Momenteel zien in die productiefaciliteit de huidige Sorento, Optima en de even jonge als grote Telluride het levenslicht. Sinds 2009 heeft Kia drie miljoen auto's in Georgia geproduceerd.

Het feestvarken is een witte Telluride die uitgevoerd is als SX Prestige. Deze SUV, de grote broer van de Sorento, is de auto de de als drie miljoenste in de Verenigde Staten gebouwde Kia de geschiedenisboeken in gaat. In totaal is 40 procent van de in de Verenigde Staten verkochte Kia's in Georgia geproduceerd.