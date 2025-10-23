Nieuwe Kia Telluride: grote broer voor Sorento (en EV9!)

De EV9 is in Nederland met afstand de grootste SUV die Kia in de showrooms heeft staan. Het kan echter nog een maatje groter en dat zal de Kia Telluride spoedig bewijzen.

De Kia Sorento is in Nederland de grootste SUV met verbrandingsmotoren die je in de showrooms van Kia aantreft. De 4,82 meter lange SUV is bijna een liniaallengte langer dan de Sportage. De allergrootste SUV is hier echter de volledig elektrische Kia EV9 die zich over een afstand van 5,01 meter uitstrekt. Ver buiten Nederland is er echter een grotere SUV met verbrandingsmotoren. Die heet Telluride en maakt zich op voor een generatiewissel.

Kia geeft nu de eerste teaserplaten vrij van de tweede generatie Kia Telluride. De eerste generatie van die SUV werd in 2018 gepresenteerd en ging in 2022 onder het mes. Het is spoedig tijd voor volledige opvolging, zo laat het Koreaanse merk weten. Daarbij slingert het een handjevol duistere schetsen van de nieuwe grote SUV de ether in. De komst van de nieuwe Telluride is geen verrassing. In de vorm van de Hyundai Palisade heeft de Kia namelijk een zustermodel en die werd eind vorig jaar al aan een nieuwe generatie geholpen.

De Hyundai Palisade en Kia Telluride waren - voordat de Palisade werd vernieuwd - exact even groot en dus gaan we er gemakshalve maar vanuit dat de nieuwe Telluride dezelfde groei meemaakt als de Hyundai. Dat zou betekenen dat de 5 meter lange oude Telluride plaatsmaakt voor een zo'n 5,05 meter lange tweede generatie. Jawel: daarmee wordt de Kia Telluride groter dan de Kia EV9. Ook de wielbasis neemt toe en wel van 2,9 naar 2,97 meter. Op dat vlak moet de Telluride de EV9 dus nog wel voor zich dulden, die heeft immers maar liefst 3,1 meter tussen de voor- en achteras. Waarschijnlijk krijgt de Telluride dezelfde 2,5-liter groter vier- en 3,5-liter grote zescilinder benzinemotoren als zijn neefje van Hyundai. Ook de hybride aandrijflijn met 2.5 benzinemotor vindt z'n weg vast naar de nieuwe auto.

In november weten we meer, dan beleeft de tweede generatie Kia Telluride zijn debuut tijdens de Los Angeles Auto Show. Ook deze nieuwe verwachten we niet in Nederland. Jammer?