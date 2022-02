Kia's grootste SUV onder het mes

Kia staat op het punt een facelift door te voeren op de grootste SUV die het in zijn portfolio heeft. We hebben het dan niet over de Sorento, maar over de 5 meter lange Telluride.

De Sorento is met zijn 4,81 meter bepaald geen kleine jongen, maar de Telluride die Kia in de Verenigde Staten op de menukaart heeft staan is zomaar nog even 19 centimeter langer. De Telluride werd in januari 2019 gepresenteerd tijdens de North American International Auto Show en is wat leeftijd betreft nog lang niet aan vervanging toe. Wel heeft Kia een gefacelifte versie in de ontwikkelingskamers staan, een auto die nu in camouflagepak te zien is.

Als er iets is waarmee autofabrikanten elkaar op designvlak de loef willen afsteken, dan is het wel de verlichting. Koplampen en achterlichten worden met het jaar extravaganter, veelal om een model een 'high-tech'-uitstraling te geven. Geen wonder dus dat Kia zich bij het bijpunten van de Telluride vooral lijkt te concentreren op de verlichting. De koplampen lijken hun vorm te behouden, maar de invulling ervan verandert compleet. De lichtsignatuur is straks opgebouwd uit verticale strepen en dus is het gedaan met de opvallende, bijna vierkante led-dagrijverlichting/richtingaanwijzers van het huidige model. Daarnaast lijkt Kia voor de grille van zijn grootste SUV voor een nieuw patroon te kiezen.

De Amerikaanse consument kan verder waarschijnlijk op een vernieuwd interieur rekenen. Het is goed mogelijk dat het nu los van het instrumentenpaneel staande infotainmentscherm met de klokkenwinkel samensmelt, om net als bij de kleinere Sorento en Sportage meer één geheel te vormen.

We verwachten dat Kia de vernieuwde Telluride in de tweede helft van dit jaar presenteert. Naar Europa komt ook de vernieuwde versie niet.