Kia's grootste SUV spoedig vernieuwd

Hyundai heeft een vernieuwde versie van zijn grootste SUV in de ontwikkelingskamers staan en ook het technische equivalent van zustermerk Kia gaat spoedig onder het mes. We hebben het over de Kia Telluride, die op deze foto's voor het eerst iets van zijn nieuwigheden toont.

De kans is bijzonder groot dat je in Europa nog nooit een Kia Telluride op de weg hebt gezien. Dat is niet zo gek, Kia levert de Telluride immers niet in ons hoekje van de wereld. In Nederland is de 4,81 meter lange Sorento Kia's grootste SUV, maar de Telluride is met zijn lengte van 5 meter nog een aanzienlijk stuk groter. De zevenzits SUV werd in 2019 gelanceerd en staat op het punt om onder het mes te gaan.

De gefacelifte Kia Telluride krijgt een herzien front met daarin niet alleen een nieuwe bumper, maar ook een hertekende grille. Het rooster heeft meer dan voorheen (foto 3) de vorm die aansluit bij Kia's Tigernose-design. Aan weerszijden van de grille plaatst Kia vernieuwde koplampen, al is nog even onduidelijk of naast de lichtsignatuur ook de vorm van de units wordt aangepast.

Grotere aanpassingen staat het interieur van de Kia Telluride te wachten. Kia geeft de SUV namelijk een compleet nieuw dashboard met daarin optisch over de gehele breedte lopende ventilatieroosters. Daarnaast schermt Kia met schermen. Achter het stuur vinden we namelijk twee ogenschijnlijk met elkaar versmolten displays waarvan de linker als instrumentarium en de rechter als infotainmentscherm fungeert. Momenteel heeft de Telluride nog een los boven de middenconsole geplaatst infotainmentdisplay (foto 5).

Zowel de vernieuwde Kia Telluride als zijn aangescherpte technische broertje van Hyundai - de Palisade - beleeft binnenkort zijn publieksdebuut tijdens de New York International Auto Show.