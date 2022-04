Kia Telluride: stukje stoerder

De Kia Telluride werd net als de Hyundai Palisade in 2019 gepresenteerd en ontvangt op hetzelfde moment een facelift. Waar de Palisade bij Hyundai als grote broer van de Santa Fe fungeert, neemt de Telluride die rol op zich voor de Sorento. De exact 5 meter lange Telluride lijkt op het eerste gezicht nauwelijks aangepast, maar toch is er behoorlijk wat veranderd.

Kia geeft de Telluride namelijk koplampen met een nieuwe lichtsignatuur die voortaan uit twee puntjes en twee verticale streepjes bestaat. Opvallender is wellicht de nieuwe grille, die is gegroeid en geeft de Telluride samen met de compleet nieuwe voorbumper een robuuster voorkomen. De led-mistpitten in de bumper zijn net als de koplampen uit vier delen opgebouwd. Kia acht het blijkbaar niet meer nodig je de modelnaam van de Telluride aan je op te dringen. Voorheen stond op de motorkap immers de modelnaam uitgeschreven, maar dat is bij het gefacelifte model niet meer het geval.

Door naar achteren, ook daar is nieuws. Hier zien we net als aan de voorzijde het nieuwe Kia-logo, al heeft Kia de achterklep er iets voor moeten aanpassen. De bolling om het logo is namelijk groter dan bij het-prefaceliftmodel. Meer detailwerk? Zeker. Neem de indeling van de achterlichten. Opnieuw bestaat die voornamelijk uit twee verticale strepen, al loopt de van achteren bezien buitenste streep door in het deel van het achterlicht dat in de achterklep zit. De achteruitrijlichten verhuizen omlaag en zitten aan weerszijden van de bumper. Daarnaast zit een reflector die optisch aansluit op de verlichting erboven. Ook aan de achterzijde schroeft Kia een nieuwe achterbumper op de Telluride.

In het interieur is Kia grondiger te werk gegaan. De complete bovenste helft van het dashboard is namelijk nieuw. De ventilatieroosters lopen optisch over de gehele breedte van het dashboard. Daarnaast is het gedaan met de traditionele overkapte klokkenwinkel en het hoog boven de middenconsole geplaatste infotainmentscherm (foto 23). Bij de vernieuwde Telluride vinden we achter het stuurwiel een breed paneel zonder overkapping waarin het digitale instrumentarium samen met het - nu grotere - multimediadisplay versmolten is. Kia komt onder meer met nieuwe X-Line- en X-Pro-uitvoeringen, al zijn dergelijke zaken voor de Nederlandse markt waar de SUV niet geleverd wordt wellicht teveel van het goede.

Net als de Hyundai Palisade levert Kia de Telluride met een 295 pk en 355 Nm sterke 3.8 V6, die aan een achttraps automaat is geknoopt.