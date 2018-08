Zet hem in het zonnetje Gereden: Sono Sion

Je moet het maar durven, een nieuw automerk starten. Het Duitse Sono Motors doet dat en hoewel ze nog een lange weg te gaan hebben, is hun eerste rijdende model een feit. Wij gaan op pad met het prototype van de Sono Sion.

Let wel: het is nog een prototype, de Sono Sion waar we vandaag mee rijden. Maar volgens de makers staat deze auto heel dicht bij het uiteindelijke productiemodel, dat vanaf volgend jaar uit de fabriek komt gerold.

De Sion is een volledig elektrische auto met een 80 kW (109 pk) sterke motor die de achterwielen aandrijft. Zijn energie krijgt hij uit de stekker, maar wie hem regelmatig in het zonnetje zet, krijgt er gratis kilometers bij. De koets is namelijk bedekt met zonnecellen en daarmee kun je per dag zo'n dertig kilometer extra reikwijdte bijeen snoepen. Dat aantal geldt uiteraard onder ideale omstandigheden, maar als de zomers blijven zoals we tot nu toe verwend zijn dit jaar, dan ziet de toekomst voor deze techniek er zonnig uit. Volledig geladen moet je met de Sion zo'n 250 km kunnen rijden en dat is geen NEDC-opgave, maar praktijk, vertelt Sono Motors' oprichter Laurin Hahn ons.

Dat er geen gerenommeerde Italiaanse designer aan de Sion heeft getekend, wordt bij de eerste blik al duidelijk. De koets is puur functioneel. Hij biedt plaats aan vijf inzittenden en haalt maximaal 140 km/h. Dat is niet heel snel, maar niettemin net genoeg om op onze snelwegen een bekeuring te scoren. Ook het interieur is uiterst eenvoudig gehouden. Twee schermen vertellen je alles wat je moet weten en aan de stuurkolom zit een grote 'satelliet' die we herkennen uit de BMW i3. In het dashboard zit een brede opening waarin mos is verwerkt, dat bedoeld is om op ecologische wijze fijnstof uit de lucht te halen. Voor de achterpassagiers staat en tussen de voorstoelen nog een glazen bakje met mos. De binnenruimte is opvallend royaal en de kofferruimte werkelijk enorm. De ontwerpers verdienen dan geen schoonheidsprijs, ze hebben de praktische voordelen van een elektrische aandrijflijn optimaal benut.

Over het rijden kunnen we nog niet zo veel zeggen. Het prototype is niet street legal en daarom mogen we alleen op en neer over een afgesloten dijk. Maar de aandrijflijn voelt veelbelovend aan. Hij is lekker krachtig en goed bij de les. Ook opvallend is de kleine draaicirkel van de Sion.

De Sono Sion komt volgend jaar op de markt en wordt ook in Nederland leverbaar. Met 16.000 euro wordt het een erg scherpe aanbieding, al mioet je er dan nog wel een accu bij kopen, wat een kleine 4.000 euro zal gaan kosten. Leasen van de accu is ook mogelijk. Interesse is er in elk geval wel. Sono Motors zegt al zevenduizend reserveringen te hebben, waarvan enkele honderden uit Nederland. Om het grote publiek warm te maken, gaan beide prototypes door Duitsland en Nederland toeren, waarbij geïnteresseerden via de website www.sonomotors.com kunnen intekenen voor een proefrit. In ons land worden Maastricht, Eindhoven, Delft, Almere, Groningen en Hengelo aangedaan.

Een uitgebreider verhaal over de Sono Sion staat in AutoWeek 35, die woensdag 29 augustus in de winkel ligt. Voor die tijd verschijnt op deze site de video met onze eerste indrukken.