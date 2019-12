Sono Motors wil 50 miljoen crowdfunden

De Duitse nieuwkomer Sono Motors is een crowdfunding-campagne gestart om de productie van zijn eerste EV, de Sono Sion, van de grond te krijgen. Voor de jaarwisseling moet er 50 miljoen euro in kas zijn. Zo niet, krijgt iedereen zijn geld terug. Van conventionele geldschieters heeft hij de buik vol, zegt CEO Laurin Hahn.

Het pruttelt al een hele tijd in het pannetje van Sono Motors, het Duitse initiatief om een eenvoudige, betaalbare elektrische auto op de markt te brengen. Ruim drie jaar geleden hoorden we voor het eerst van de Münchener start-up, toen deze meldde het benodigde kapitaal bijeen te hebben geschraapt om een goedkope, van zonnecellen voorziene elektrische auto te ontwikkelen. Een jaar later al stond er een hoekige, zwarte antiheld waar we vorig jaar zomer zelfs een blokje mee konden rijden. Dat was nog een prototype, maar afgelopen lente presenteerde Sono de productieversie van de Sion.

Inmiddels is er een nieuwe hobbel: de productie ook daadwerkelijk op gang krijgen. Een fabriek is gevonden, in de vorm van de oude Saab-vestiging in het Zweedse Trollhättan. "Maar om het daar allemaal weer op gang te krijgen en toeleveranciers te bewegen hun productie voor te bereiden, is een flink startkapitaal nodig", legt woordvoerder Alexa Rauscher uit. Om dat bijeen te krijgen is Sono Motors een nieuwe crowdfunding-campagne gestart, waarvan de teller op 30 december minimaal op 50 miljoen euro moet staan. Dat geld moet afkomstig zijn uit 2.000 nieuwe reserveringen.

Sono Motors heeft inmiddels geleerd dat zijn eigen progressieve toekomststrategie moeilijk te verenigen is met de visie van meer conventionele kapitaalverstrekkers. Dat zou de toekomst van de Sono Sion in gevaar hebben gebracht, een reden voor Sono Motors om dat traject los te laten. Dat betekent helaas wel dat geplande productiestart, die voor de tweede helft 2020 op de kalender stond, nu is doorgeschoven naar september 2021. Dat is natuurlijk jammer, maar, zo zegt oprichter en CEO Laurin Hahn, "agressieve groei en snelle winst zijn moeilijk te combineren met een duurzaam bedrijfs- en autoconcept voor goedkope en milieuvriendelijke elektromobiliteit op grote schaal."

De nieuwe crowfunding-campagne is dan ook niet alleen bedoeld om de al bestaande reserveerders (meer dan 10.000, aldus Sono) meer vertrouwen te geven, maar ook om investeerders die niet bij de ondernemingsvisie passen, buiten de deur te houden. "Het spanningsveld tussen de eisen van investeerders en onze beloftes aan reserveerders hebben ons vermalen en uit koers gebracht, dat moesten we bijsturen. Zo niet, dan waren sociale verantwoordelijkheid en klimaatbescherming op de tocht komen te staan en daarmee alles waarvoor wij nou juist zijn opgestaan", zegt Hahns collega-CEO en mede-oprichter Jona Christians. "Liever financieren we dit innovatieve voertuigconcept samen met de mensen die het op de weg willen zien."

Wanneer alle financiële hindernissen zijn genomen, hoopt Sono Motors de eerste in serie gebouwde auto te bieden die zonnecellen, autodeelfuncties en plug-out-mogelijkheden combineert. In totaal moeten er 260.000 stuks de productieband in Trollhättan af rollen.