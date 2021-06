Sono Sion krijgt groter accupakket

Kennen we start-up Sono Motors nog? Het in 2016 opgerichte bedrijf had als ambitie om een relatief betaalbare elektrische auto op de markt te brengen die een deel van zijn benodigde energie zou opwekken met zonnecellen. Medio 2017 stelde het bedrijf zijn eerste productiemodel aan de wereld voor: de Sion. Inmiddels zijn we ver in 2021 en is de Sion nog altijd niet te koop, ondanks dat het bedrijf in 2018 al een de eerste rijdbare pre-productiemodellen aan de autopers voorstelde. Het ging Sono Motors dan ook niet altijd voor de wind, maar dankzij een crowdfundingscampagne haalde Sono Motors begin vorig jaar de financiële middelen binnen om z'n plannen voort te zetten. De Sion is nog niet te koop, maar krijgt nu wel een nieuw accupakket.

De Sono Sion zou aanvankelijk een 35 tot 45 kWh groot accupakket krijgen waar de 4,29 meter lange hatchback tot 255 kilometer uit kon persen. Sono Motors, dat al 13.000 aanbetalingen voor een Sion zegt te hebben ontvangen, geeft aan dat uit een onder die early adopters gehouden enquête blijkt dat 90 procent van hen graag een accupakket met een grotere capaciteit in z'n toekomstige Sion ziet. Sono Motors geeft de Sion nu een 54 kWh grote accu, groot genoeg voor een actieradius van 305 kilometer. Daarnaast is de Sion straks op te laden (snelladen) met een maximum laadvermogen van 74 kW. Dat was voorheen 50 kW. De zonnecellen blijven ongewijzigd en zijn volgens Sono Motors goed voor het bijladen van gemiddeld 112 kilometer per week. Ook blijft de 163 pk en 270 Nm sterke elektromotor, waarmee de Sion een topsnelheid van 140 km/h moet kunnen halen, ongewijzigd.

Wanneer de Sono Sion dan op de markt komt? Volgens Sono Motors moeten de eerste exemplaren van de Sion geleverd worden.