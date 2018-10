Tesla Model S op nummer twee Autoverkoop september: min 16,7 procent

Voor de eerste keer dit jaar valt de maandelijkse verkoop van nieuwe auto's lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Net geen dertigduizend gloednieuwe auto's kregen een eigenaar. Een daling van 16,7 procent in vergelijking met september 2017.

In september ontvingen 29.527 Nederlandse consumenten de sleutels van een hagelnieuwe personenauto. Voor de eerste keer dit jaar zijn de nieuwregistraties daarmee lager dan die van vorig jaar in dezelfde periode. De definitieve invoering van de WLTP op heeft daarbij een vinger in de pap. In augustus werden door importeurs namelijk duizenden extra auto's geregistreerd omdat ze anders onverkoopbaar zouden worden. Auto's die voor 1 september geregistreerd stonden, mochten via de oude regelgeving verkocht worden. Elk merk had hier zijn eigen strategische plan voor, waardoor de lijsten van best verkochte merken en modellen van september 2018 er anders uitzien dan in voorgaande maanden.

Waar Volkswagen eerder de overhand in de verkooplijsten had, valt het merk nu uit de top 5. De Wolfsburgers moeten het met de zevende plaats doen. Ook de voorheen populaire Volkswagen Polo is afgelopen maand niet in de top vijf van meest verkochte auto's te vinden. In augustus registreerde Volkswagen dan ook extra veel auto's. Opel staat met een marktaandeel van 10,5 procent bovenaan de lijst van populaire automerken. In totaal verschenen 3.106 nieuwe Opels op de Nederlandse wegen. BMW staat op nummer twee met 2.091 exemplaren, gevolgd door Peugeot, Kia en Toyota.

In de lijst modellen vinden we zoals gebruikelijk veel compacte auto's. De Opel Karl staat met 1.283 stuks fier bovenaan. Bijzonder is de Tesla Model S die op de tweede plek staat. In totaal kregen 1.052 Models S nieuwe kentekenplaten aangemeten in september. In de eerste maanden gaat het om 3.376 exemplaren. Een flinke stijging dus in één maand. De Nederlandse importeur wil over de reden geen uitspraak doen, maar Clem Dickmann van marktanalysebureau Aumacon denkt dat het wellicht aan de komende grote bijtellingsverandering ligt. Elektrische auto's die na 1 januari 2019 worden geregistreerd, betalen over het bedrag boven de € 50.000 meer bijtelling. Een flinke stimulans voor leaserijders dus om nog dit jaar een Model S te rijden. Van de Model X verkocht Tesla vorige maand 593 stuks. Als we kijken naar de totale verkoop van automerken over de eerste negen maanden van dit jaar, dan staat Tesla op de 22e plek tussen Mini en Dacia in.

De Kia Picanto, Peugeot 108 en Ford Fiesta sluiten de top vijf van populairste modellen van september af.

Opel 3.106 BMW 2.091 Peugeot 2.012 Kia 1.910 Toyota 1.910

Opel Karl 1.283 Tesla Model S 1.052 Kia Picanto 974 Peugeot 108 878 Ford Fiesta 677

De uitgebreide verkoopcijfers en een analyse staan in AutoWeek 41, die 10 oktober verschijnt.