Test: BMW iX3

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 12 2021

Het is 2013 als BMW de i3 aan de wereld voorstelt. De eerste volledig elektrische productieauto van de Duitsers is om diverse redenen een bijzondere verschijning. De auto zit van top tot wielnaaf vol met exotische materialen en de vormgeving staat mijlenver bij de conventioneel gemotoriseerde BMW’s vandaan. Het heeft er alle schijn van dat BMW het i-label bijna als een apart merk wil lanceren en dat meteen serieus aanpakt. En dan wordt het stil op het elektrische front. Terwijl andere merken opeens wel tempo beginnen te maken, richt BMW zich opeens op plug-in versies van bestaande modellen. Het volledig elektrische vervolg komt pas nu, in de vorm van de iX3, in alles zo’n beetje het tegenovergestelde van de i3. Geen exotische materialen, geen wilde vormgeving, maar gewoon een X3 voorzien van een accupakket en een elektromotor. BMW heeft in de tussenliggende jaren in elk geval niet stilgezeten. Het merk beweert namelijk dat de lessen die het van de i3 heeft geleerd leiden tot een veel hogere efficiëntie. In de bodem van de elektrische X3 ligt daarom een accupakket van slechts 73,8 kWh netto capaciteit, goed voor een WLTP-actieradius van 459 kilometer voor de iX3.

Stilte en souplesse

De iX3 heeft onder tamelijk winterse testomstandigheden en geschoeid op winterbanden 27,3 kWh nodig om 100 kilometer ver te komen, wat zich vertaalt in een actieradius van 270 kilometer. Het bovenstaande komt deels doordat de iX3 slim omgaat met zijn energiemanagement. Door de pook van de transmissie­hendel een tikje naar links te geven, kun je altijd overschakelen naar maximaal recupereren en de BMW komt netjes tot stilstand zonder gebruik van het rempedaal. Rijden met één pedaal kan dus heel goed. Daarnaast kan de iX3 in de D-stand op drie verschillende standen regenereren en is er een adaptieve stand die de mate van motorrem afstemt op data van de verschillende sensoren, de navigatiedata maar ook bijvoorbeeld de richtingaanwijzer. Zo voorspelt de auto hoeveel er moet worden afgeremd. Het is even wennen en niet iedereen zal zich er prettig bij voelen, maar het werkt wel goed. Bovendien heeft de enkele elektromotor op de achterwielen met 286 pk en 400 Nm genoeg pit. BMW mengt zich kennelijk liever niet in de elektrische pk-race en houdt het bij ‘ruim voldoende’. Ook goed. De stilte en souplesse van de elektrische aandrijflijn zijn voor de dagelijkse kilometers buitengewoon prettig. Het ontbreken van een tweede elektromotor, waarmee de iX3 samen met de basisdiesel de enige X3 is zonder integrale aandrijving, speelt geen rol van betekenis. Zelfs op winterbanden heeft de SUV voldoende tractie om wielspin te beperken tot een enkele uitzondering.

Probleemloos

De iX3 bewijst is als het gaat om weggedrag erg allround, mede vanwege de standaard aanwezige adaptieve schokdempers. Zelfs in de Sport-stand blijft de BMW comfortabel en dat bevalt in de praktijk goed. Op een klaverblad komt de iX3 weliswaar nooit echt tot leven, en overstuur treedt ondanks achterwielaandrijving alleen bij excessieve provocatie op, maar in alle andere gevallen is het een fijne, probleemloze auto.

Ook voor de passagiers achterin trouwens, die veel hoofd- en beenruimte genieten. Helaas heeft BMW de iX3 niet voorzien van een bagagecompartiment in de neus. Waar bij andere versies de verbrandingsmotor en transmissie huizen, zit in de iX3 slechts een groot gapend gat, afgedekt met een plastic plaat. Die keuze is in het licht van compatibiliteit in het productieproces wel te verklaren, maar toch blijft het jammer. Zo’n frunk blijkt in de praktijk namelijk een handige plek voor laad­kabels. Die zwerven dan niet door de achterbak en de auto kan meteen strak tegen een muur of vangrail worden geparkeerd omdat je niet meer achterin hoeft te zijn.

De bagageruimte zelf valt met 510 liter niet tegen en er is onder de bagagevloer een vak waar met wat puzzelen een laadkabel in past zonder dat deze de laadvloer omhoog drukt. Vanaf de bestuurdersstoel valt het verschil met andere versies van de middelgrote SUV moeilijk te zien. De blauwe startknop springt nog het meest in het oog. Dat betekent de toepassing van keurige materialen, een goede afwerking en vooral heel veel bedieningsgemak. Zowel het fysieke gedeelte als het iDrive-systeem werkt buitengewoon prettig.

Compleet

De BMW iX3 zoals wij hem rijden kost € 74.800 maar is dan wel erg compleet uitgerust. Volledig elektrische stoelverstelling, adaptieve cruisecontrol, een dodehoeksensor, uitgebreidere ledverlichting, een head-up display, adaptieve schokdempers en een panoramadak zijn aan boord. Veel keuze is er overigens niet. Er is maar één versie en die valt alleen met een High Executive-pakket en wat aanvullende opties op smaak te brengen. Toch krijg je in verhouding veel waar voor je geld en dat is, zeker in ons land, slim bekeken van BMW.