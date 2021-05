Gefacelifte BMW iX3 gesnapt

Dat de iX3 nu ook een 'Life Cycle Impulse' ondergaat, is niet zo gek als het lijkt. De X3 draait als model namelijk alweer sinds 2017 mee. Eind vorig jaar dook de gefacelifte X3 voor het eerst op en later werd de vernieuwde X3 M gesnapt op de Nürburgring. De iX3 is de volgende variant op het lijstje. Medio vorig jaar werd de elektrische X3 pas definitief voorgesteld aan het publiek en aan het begin van dit jaar kwam hij pas op de markt, dus de iX3 is in zijn huidige gedaante een kort leven beschoren. Het lot van de iX3 is daarmee vergelijkbaar met dat van de Mini Electric, die vergeleken met de overige modellen ook relatief laat werd geïntroduceerd en al na een jaar een facelift kreeg.

XDrive?

Op de foto's zijn voorspelbare wijzigingen te zien: de koplampen zijn scherper getekend en ook de led-units zijn anders ingedeeld. Aan de achterzijde lijkt alleen de indeling van de verlichting te zijn veranderd. De bumpers zijn iets beter verpakt, maar reken niet op grote wijzigingen. Door de open ramen van de testauto is te zien dat het scherm van het infotainmentsysteem is gegroeid ten opzichte van de huidige X3, net zoals dat bij de 5-serie 'LCI' is gebeurd. De iX3 beschikte in tegenstelling tot de reguliere X3 al wel over Live Cockpit Professional, het digitale instrumentarium van BMW.

Of de iX3 bij de facelift ook een variant met een groter accupakket en een krachtigere elektromotor krijgt, is nog niet duidelijk. Momenteel is de iX3 alleen leverbaar met achterwielaandrijving en 286 pk. Mogelijk komt er een variant met xDrive aan, maar vorig jaar zag het merk daar de noodzaak nog niet zo van in.