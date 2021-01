Back to Basics: BMW iX3

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De BMW iX3 is na de i3 het tweede volledig elektrische model uit München. In tegenstelling tot de andere i-modellen van BMW is het ontwerp van de iX3 slechts op detailniveau gewijzigd ten opzichte van de X3. Hoe zit het met de standaarduitrusting? In deze editie van 'Back to Basics' nemen we hem onder de loep.

BMW iX3 Executive

€67.410

Met zijn vanafprijs van ruim 67 mille zit de iX3 in het vaarwater van directe concurrenten als de Mercedes-Benz EQC en de Audi E-tron. In tegenstelling tot die twee moet de BMW het met louter achterwielaandrijving doen. De klant heeft keuze uit één aandrijflijn: een 286 pk sterke elektromotor die de iX3 in staat stelt om in 6,8 seconden naar de 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 180 km/h te behalen. Het accupakket heeft een formaat van 80 kWh en snelladen kan met een maximale snelheid van 150 kW. De theoretische WLTP-actieradius van de iX3 bedraagt 460 kilometer.

Kleurrijk

Aan de buitenkant van de iX3 is relatief duidelijk te zien dat je met de elektrische variant van doen hebt, maar de auto wrijft het niet in je gezicht. De grille is dicht, de achterbumper is gladgestreken met twee zilverkleurige inzetstukken en rondom de auto zijn een aantal i-badges te vinden. Daarnaast zit er een lichtblauwe rand rondom het BMW-logo. Ook de wielen zijn specifiek ontworpen voor de iX3. Standaard hebben ze een diameter van 19 inch, 20-inch wielen zijn optioneel. Qua beschikbare kleuren kun je kiezen uit zes verschillende metallic lakken, waarvan geen enkele een meerprijs heeft ten opzichte van het standaard Mineralweiss metallic.

De mensen die nog meer kleur willen toevoegen aan het exterieur van hun iX3 kunnen zonder meerprijs de rand om de grille, de inzetstukken in de achterbumper en de accentlijn onderaan de deuren in het lichtblauw laten uitvoeren. Daarbij kan de raamomlijsting eveneens zonder meerprijs in het hoogglans zwart worden uitgevoerd. Andere zaken die tot de standaarduitrusting behoren, zijn elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren en camera's rondom en led-koplampen. Ook heeft de iX3 standaard een panoramadak.

On-Duitse optielijst

In het interieur zet de subtiele toon van de iX3 zich voort. In feite kun je alleen aan de iX3-badge op de middenconsole en de lichtblauwe accenten op het stuur, de startknop en de keuzehendel voor de automaat zien dat je in de elektrische variant zit. Als Executive zit de iX3 standaard al behoorlijk goed in zijn spullen. De stoelen zijn bekleed in 'Leatherette', een soort kunstleer. Standaard is dat zwart, maar je kunt zonder bij te hoeven betalen ook opteren voor donkerbruin. Voor de High Executive zijn nog aanvullende leerkleuren beschikbaar. De sierlijsten zijn altijd glimmend zwart, maar als je bereid bent de knip te trekken, kun je kiezen uit nog vier andere varianten, waarvan drie houtsoorten en één geborsteld aluminium.

Qua voorzieningen kom je binnenin de iX3 niet echt tekort. Zo zijn de spiegels automatisch dimmend en beschikt de elektrische SUV altijd over verwarmde voorstoelen en klimaatregeling met twee zones. Daarbij zijn Live Cockpit Professional en het grotere iDrive-scherm met de ConnectedDrive-services van BMW altijd inbegrepen. De telefoon kan draadloos worden opgeladen en voor de mensen die het liefst naar de radio luisteren, heeft de iX3 standaard een DAB-tuner. Ook qua veiligheids- en rijhulpsystemen laat de iX3 met Driving Assistant Professional (semi-autonoom rijden), een adaptief onderstel en Active Protection eigenlijk niets meer te wensen over.

Dat neemt niet weg dat je de iX3 nog wat verder op smaak kunt brengen. Voor een meerprijs van €6.000 kun je opteren voor de High Executive. Dan krijg je onder meer een head up-display, een audiosysteem van Harman Kardon, de eerder genoemde 20-inch wielen, keyless go en adaptieve led-koplampen. De enige los bestelbare opties zijn getint glas achter (€494,89), zwarte hemelbekleding (€320,65), een elektrisch wegklapbare trekhaak (€1.174,91) en een uitbreiding van de zwarte accenten naar de grille (€212,96). Je hoeft dus niet eindeloos vinkjes te zetten, wat best bijzonder is bij BMW.