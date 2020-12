Dat die tot de verbeelding sprekende specificaties nu bij een middelgrote SUV horen is één ding, maar dat er ook nog ‘Suzuki’ op die SUV staat, maakt het extra bijzonder. De Japanse fabrikant heeft genoeg ervaring met SUV’s, maar concentreert zich toch het liefst op de kleinere modellen. Met de Ignis heeft het naar eigen zeggen zelfs de allerkleinste SUV in huis, terwijl de S-Cross en vooral de Vitara al jaren vaste waarden zijn in het compacte segment. Dankzij mild-hybrid techniek zijn de huidige modellen van Suzuki bovendien lekker zuinig, maar het is helaas niet genoeg. Zonder EV of minimaal een plug-in hybride in het programma is het voor Suzuki bijna onmogelijk geworden om nog aan de strikte Europese CO2-eisen te voldoen. Met de Across haalt het merk een relatief gemakkelijke oplossing in huis. Het heeft geen zin om er langer omheen te draaien: uiteraard is de Across gewoon een Toyota RAV4 met een andere neus. Meer specifiek is het een Toyota RAV4 PHEV met een andere neus, maar in ons land arriveert de Suzuki-variant eerder dan de plug-in van Toyota. Wie nog niet overtuigd is dat we in bijzondere tijden leven, moet dit maar even goed op zich laten inwerken: de grootste, zwaarste en krachtigste Suzuki ooit is er gekomen om de gemiddelde uitstoot van het merk naar beneden te halen.

De Peugeot 3008 Hybrid4 kan voor een deel met dezelfde veren pronken. De grootste Peugeot ooit is het zeker niet, maar de snelste en krachtigste toch echt wel. Met een opgegeven 0-100-tijd van 5,9 tellen is hij in theorie zelfs nog 0,1 seconde sneller dan de Suzuki, een verschil dat in de praktijk bij ons nog wat groter uitpakt. Beide auto’s gaan er na een druk op het gaspedaal veel sneller vandoor dan je op basis van hun uiterlijk zou verwachten.