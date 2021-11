Peugeot bouwt miljoenste 3008

De fabrieksmedewerkers in het Franse Sochaux krijgen vanmiddag bij de lunch een extra plakje brie op hun stokbrood, want ze hebben de miljoenste 3008 in elkaar gezet. Dat is uiteraard een mooie mijlpaal voor het merk.

Dat cross-overs en SUV's als warme broodjes over de toonbank vliegen, hoeven we je niet meer uit te leggen. Het geeft Peugeot in ieder geval reden voor een feestje: de miljoenste 3008 is een feit. Een blauwe plug-in hybride variant van de hoogpotige compacte middenklasser is de feestneus.

Het 3008-verhaal begon in 2008, toen Peugeot de eerste generatie op de markt bracht. Hoewel Peugeot er vrij vroeg bij was met een cross-over in dit segment, zorgde een complete gedaanteverandering bij de huidige generatie ervoor dat de 3008 pas echt succesvol werd. Overigens bouwde Peugeot de Franse exemplaren van de eerste 3008 niet alleen in Sochaux, maar ook in Mulhouse. Ook in China, Maleisië, Kazachstan en Namibië zijn 3008's gebouwd, maar de mijlpaal is nu dus - vast niet geheel ongepland - in Sochaux bereikt.

In Nederland staat de teller nu op 33.759 verkochte exemplaren. Het leeuwendeel daarvan is de 3008 van de huidige generatie. In 2017, het eerste volle verkoopjaar, beleefde de 3008 hier met 5.255 stuks zijn beste jaar. Dit jaar zijn er tot op heden 1.831 verkocht. Vorig jaar werd de Peugeot 3008 overigens nog gefacelift.