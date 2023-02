Peugeot 3008 en 5008 ook als mild-hybride

De Peugeots 3008 en 5008 beginnen langzaamaan een beetje achter de rest aan te hobbelen bij Peugeot. Aflossing is nabij, maar die komt niet voordat de 3008 en 5008 kennismaken met mild-hybridetechniek. Peugeot stoomt er een nieuwe versie van de bekende 1.2 PureTech-benzinemotor voor klaar. Die levert voortaan 136 pk vermogen in plaats van 130 pk, het koppel blijft met 230 Nm wel gelijk.

Het grootste nieuws vinden we echter niet in de motor, maar daarachter. De driepitter is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling, waarin een 28 pk en 55 Nm sterke elektromotor is geïntegreerd. Die schakelt in als er weinig vermogen gevraagd wordt om zo het benzineverbruik te drukken. Volgens Peugeot kan het tot 15 procent verbruik schelen en kunnen zowel de Hybrid gedoopte 3008 als 5008 in stadsverkeer ruim 50 procent van de tijd elektrisch rijden.

De Peugeot 3008 Hybrid en Peugeot 5008 Hybrid nemen de plaats in van de PureTech 130-versies met achttraps automaat. Dan is bijna het hele 3008- en 5008-aanbod geëlektrificeerd. Een volledig elektrische versie komt er niet, maar daar komt (nog dit jaar) bij de volgende generatie verandering in. Overigens meldt Peugeot Nederland dat deze aandrijflijn, niet geheel verrassend, in meer modellen leverbaar zal worden. De 208, de 2008, de 308 en de 408 krijgen 'm ook en logischerwijs ruimt ook bij die auto's de PureTech 130 EAT8 dan het veld.