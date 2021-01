Back to Basics: Peugeot 3008

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Peugeot 3008 heeft, in tegenstelling tot zijn grote broer 5008, in deze rubriek nog niet eerder kunnen laten zien wat hij waard is in zijn basistrim. Recentelijk heeft de cross-over nog een opfrisbeurt gehad; een mooi moment om hem er eens bij te pakken.

Peugeot 3008 1.2 PureTech Active

€ 36.230

Aan de achterzijde valt de facelift van de Peugeot 3008 nauwelijks op, maar aan de voorzijde is de cross-over duidelijk aangescherpt. De led-'slagtanden', verticale ledstrips die als dagrijverlichting en richtingaanwijzer fungeren, springen daarbij prominent in het oog. De grille kreeg eveneens een ander ontwerp en loopt voortaan optisch door tot onder de koplampen. Met die koplampen is overigens ook nog iets bijzonders aan de hand: waar de vorige 3008 twee verschillende koplampdesigns had voor de halogeen- en ledkijkers, is dat nu teruggebracht naar één ontwerp. Het basismodel komt er in dat opzicht dus niet bekaaider vanaf.

Aan het motorenaanbod veranderde ten opzichte van de pre-facelift eigenlijk niets. Bij de benzinemotoren vormt de 1.2 PureTech 130 driecilinder met 130 pk en 230 Nm de instapper, de sterkste variant is, tot de komst van een eventuele PSE-versie, de 300 pk sterke HYbrid4. Dieselaars kunnen alleen nog kiezen uit de BlueHDI 130, de BlueHDI 180 heeft het veld moeten ruimen. Bij het uitrustingsniveau Active beperkt Peugeot de keuze tot de 1.2 PureTech 130. Standaard is deze krachtbron gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, voor €39.130 is hij ook te krijgen in combinatie met een achttraps automaat.

Saai kost geld

De meeste merken bieden hun modellen standaard aan in het wit, zwart of grijs. Peugeot doet daar niet aan mee. De 3008 is zonder meerprijs gespoten in het 'Bleu Celebes' op de foto's. Toch liever een meer doorsnee kleur? Dan mag je € 800 bijbetalen voor 'Noir Perla Nera', 'Gris Artense' of 'Gris Platinium'. De overige drie kleuren, 'Bleu Vertigo', 'Blanc Nacré' en 'Rouge Ultimate', hebben een prijs van € 950. Bij de wielen beperkt Peugeot de keuze bij de Active tot de 17-inch 'Chicago'-wielen op de afgebeelde 3008. Wil je 18-inch of meer, dan zul je je heil moeten zoeken bij de duurdere uitvoeringen.

Verder heeft de 3008 Active standaard parkeersensoren achter en eco led-koplampen. Deze zijn minder geavanceerd dan de full led-koplampen, zo schijnen ze niet mee in de bochten, maar standaard hoef je het dus niet met halogeen te stellen. Waar bij de 208 de slagtanden op de basisuitvoering standaard niet meeschijnen, doen ze dat bij de 3008 wel. Handig voor in de koude maanden en mistige ochtenden: de buitenspiegels zijn altijd verwarmd.

Digitaal

Aan boord van de 3008 Active word je al begroet door een digitaal instrumentarium en een multifunctioneel stuurwiel. Voor het starten van de auto hoef je dankzij de startknop de sleutel niet te gebruiken, maar voor het ontgrendelen wel. De stoelen zijn bekleed in een combinatie van zwart en grijs stof met oranje stiksels om het af te maken. Sierlijsten in carbonlook fleuren de deurpanelen en het dashboard verder op, de accentlijsten zijn in aluminiumlook uitgevoerd. Al met al oogt het interieur van de 3008 niet direct heel karig. Eén element dat de basisversie verraadt is het 8-inch touchscreen. Op de duurdere uitrustingsniveau heeft dat scherm een formaat van 10-inch.

Navigatie is overigens ook niet aanwezig op de Active. Wel kun je via DAB+ luisteren naar digitale radiozenders en kan de smartphone via Bluetooth verbonden worden om te bellen en muziek te streamen. Apple CarPlay en Android Auto zijn niet inbegrepen, pas vanaf de Active Pack, die vanaf € 37.150 in de prijslijst staat, zit die functie erop. Voor de temperatuurhuishouding in de auto hoef je in ieder geval geen duurdere uitvoering aan te schaffen, want de Active heeft standaard climatecontrol aan boord. Ook standaard zijn er diverse veiligheidssystemen: Active Safety Brake, Distance Alert, Lane Departure Warning en verkeersbordenherkenning.

Voor wat betreft het aanvinken van extra's geldt voor de 3008 hetzelfde als voor de Hyundai i20 van vorige week: de opties zijn gebonden aan het uitrustingsniveau. Op de Active zijn geen extra's te krijgen, wel kun je opteren voor accessoires als rubberen vloermatten en dakdragers. De andere uitrustingsniveaus zijn de Active Pack, Allure, Allure Pack en GT. De GT beschikt als duurste uitvoering onder meer over full led-koplampen, adaptieve cruisecontrol en een alcantara afwerking voor het dashboard.

Voor de zakelijke rijder zijn er ook nog drie uitvoeringen beschikbaar: de Blue Lease Active, Blue Lease Allure en Blue Lease GT. De Blue Lease Active is met een prijs van € 34.910 zelfs goedkoper dan de reguliere Active. Voor dat geld zijn dan ook nog eens zaken als elektrisch inklapbare buitenspiegels, het 10-inch touchscreen en een achteruitrijcamera inbegrepen. Omdat dit model specifiek voor de zakelijke markt is bedoeld, hebben we hem niet als uitgangspunt genomen voor deze rubriek.