De huidige generatie Mercedes-Benz E-Klasse werd in 2016 gelanceerd en vier jaar later geüpdatet. Inmiddels zijn testrijders van Mercedes alweer een tijdje onderweg met het nieuwe model. Welke punten aan de E-Klasse bevallen goed en wat moet het nieuwe model echt beter doen? Twintig eigenaren geven het antwoord.

Bij introductie van de nieuwe E blies Mercedes-Benz hoog van de toren. De nieuwkomer werd aangeduid als Masterpiece of Intelligence, waarbij de aandacht met name uitgaat naar het grote aantal autonome rijhulpsystemen. Daarmee bood Mercedes als eerste echt tegenwicht aan Tesla’s Autopilot.

Autonoom rijden, uitgerust uitstappen

De intelligente systemen aan boord missen hun uitwerking niet, veel berijders prijzen de werking daarvan. “Het semiautonoom rijden is briljant. Ik moest even over een drempeltje stappen om me over te geven aan de auto, maar het is werkelijk goddelijk.” Deze eigenaar beaamt dat volmondig: “De belangrijkste optie voor mij is de autopilot. Een geweldige toevoeging die zorgt voor rust in de file en op lange afstanden.” Minder aangenaam vindt hij de functie waarmee de gereden snelheid op basis van snelheidsborden wordt aangepast. “Het automatisch aanpassen van de snelheid is een in Nederland akelige optie. Deze maar uitgezet.”

Net als bij de A-Klasse wordt de rijstrookassistent als weinig subtiel ervaren. De noodremhulp, die aanrijdingen moet helpen voorkomen, krijgt ook niet alle handen op elkaar. “De auto grijpt een fractie van een seconde in alsof er ineens een voetganger voor je auto springt, maar er is werkelijk niets te zien.” Daartegenover staan bestuurders waarbij het systeem daadwerkelijk een ongeval heeft kunnen voorkomen. You win some, you lose some.

Comfortabel op pad

Niet alleen de autonome systemen zorgen voor een aangename rijbeleving, vat deze E 350 e-rijder samen. “Stil! Heerlijk. Maar ook zo comfortabel door de goede stoelen, de luchtvering en het geweldige aircosysteem. Ik zweef naar mijn werk.” Ook in vergelijking met zijn voorganger heeft Mercedes hier een stap gemaakt. “Wat opvalt ten opzichte van de W212 die ik hiervoor reed is het veercomfort,” merkt een eigenaar op, “hier is een hoop gewonnen. De auto heeft een heerlijk neutraal, comfortabel weggedrag zonder deinerig te worden.”

Achterpassagiers zitten in de E-Klasse niet zo goed als sommige eigenaren verwachten. Deze bezitter van een vierwielaangedreven E-Klasse All Terrain beschrijft het als volgt: “De beenruimte achterin valt me voor dit 'taxi-model’ wat tegen, terwijl elke review maar schermt met die kofferbakliters. Ik zou liever wat minder kofferbakruimte hebben en wat meer ruimte voor mijn medepassagiers.” Wellicht ten overvloede: de kofferbak van de E-Klasse Estate slokt een gigantische 670 liter op.

De E-Klasse is altijd voorzien van een automaat met niet minder dan 9 versnellingen. “De Mercedes is een heerlijke kilometervreter. Lange ritten zijn geen enkel probleem. De automaat schakelt heerlijk, bijna onmerkbaar. Door het lage toerental is het ook erg rustig aan boord.

Infotainment en bediening

Mercedes’ hoogdravende ‘Masterpiece of Intelligence’ betekende geen schokkende wijzigingen in het infotainment. De E-Klasse kreeg nog het ‘oude’ Comand-systeem mee. Het nieuwe MBUX, dat voor het eerst te zien was in de nieuwe A-Klasse, vond pas in 2020 zijn weg naar de E-Klasse. Geen overbodige luxe, volgens eigenaren van het eerste uur. “De navigatie is enorm traag en niet intuïtief,” schrijft een bestuurder, “het heeft omslachtige menustructuren, trage respons en het vraagt veel te veel werk om je gewenste functie uit te voeren.” Dat vindt ook de eigenaar van een E 350 e Lease Edition: “Inmiddels ben ik meer aan de auto en de bediening gewend, maar het gevoel dat het minder intuïtief is dan bij mijn vorige BMW 5 Serie blijft.” Helemaal storingsvrij blijkt het systeem evenmin, al wordt het na enkele software-updates stabiel.

Motor en aandrijving Mercedes E-Klasse

De E-Klasse is geleverd met een veelheid aan motoren. In de reviewsectie vinden we voornamelijk de E 200 d, 220 d, E 200 en E 350 e plug-in hybride. De E 200 d en 220 d blijken, naast prettig in de mgang, ook zuinigheidskampioenen. Eigenaren rijden er regelmatig 1 op 20 of beter mee. Dat geldt ook voor de E 350 e plug-in, al rijdt de bestuurder van deze auto er ook behoorlijk veel volledig elektrische kilometers mee.

De Mercedes-Benz E-Klasse maakt de door zijn schepper bedachte titel ‘Masterpiece of Intelligence’ waar, zolang je tenminste kijkt naar de rijhulpsystemen. Deze dragen voor de meeste eigenaren daadwerkelijk bij aan een rustgevende rijervaring. Wat infotainment betreft geldt dat pas sinds 2020, waarmee het grootste aandachtspunt verholpen lijkt. We sluiten af met de woorden van deze eigenaar: “Het enige nadeel is dat bijna iedere andere auto waarin je zit een beetje spartaans aanvoelt.”