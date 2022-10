Koopwijzer BMW 3-serie

De zesde generatie 3-serie luidde bij BMW het turbo- en downsizing-tijdperk in. Freude am Fahren doe je sinds 2011 met zes-, vier- en zelfs driecilinders en met elektrische stuurbekrachtiging. Dat alles om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij Bosch Car Service Piet Smink in Hoogland staat een zwarte 316i Touring Business uit 2014 met op een haar na 170.000 kilometer ervaring in de startblokken voor een proefrit en een check op de vierkolommer.

Wat is dat toch met bepaalde typen auto’s waar je instapt? Je stelt stoel en stuur naar je lichaamsformaat in en doet de gordel om. Je start de motor, schakelt naar één (in dit geval D) en rijdt weg, om er vervolgens achter te komen dat het al na de eerste meters goed voelt. Dat het goed zit en dat zo’n auto mooi vloeiend rolt, veert en dempt en je stuur­commando’s onmiddellijk opvolgt. De BMW 3-serie maakt al sinds 1975 deel uit van dit selecte gezelschap fijne auto’s.

Vele varianten van 3-serie en ook een 4-serie

In de loop der jaren is het carrosserie- en motorenaanbod gestaag uitgebreid. Zo kreeg de sedan gezelschap van de Touring en sinds de F30 van een GT. De Coupé, de Gran Coupé en de Cabriolet worden zelfs als 4-serie aan de man gebracht, om het overzichtelijk te houden. Er zijn M3-varianten van Sedan en sinds kort ook van de Touring en M4-varianten van de Coupé en de Cabriolet.

Altijd ligt het blok in een BMW 3-serie ver naar achteren.De vergrijzende liefhebbersschare betreurde het vast dat de BMW 328i voortaan met een viercilindertje is uitgerust. Zescilindergenot is slechts voorbehouden aan de peperdure 335i. De tijdgeest en de telkens strengere emissienormen nopen de motorenbouwer tot downsizing. De 320i, de 328i en zelfs de 335i van na de facelift hebben een tegen het schutbord ingebouwde vierpitter. Die wordt ondersteund door een turbo (bij de 335i en de 335d zelfs twee) om vooral toch tot een aanvaardbaar vermogen en koppel te komen. Daarin stellen de motoren geenszins teleur. Sterker nog, ook onderin hebben deze motoren meer dan voldoende trekkracht. Onderaan de ladder zijn het van oudsher de viercilinders, de 316i en de 318i, die de dienst uitmaken. Met de facelift (in 2015) verviel de 316i en kreeg de 318i zelfs een nieuwe driecilinder. Tijden veranderen... Dat geldt ook voor het schakelen. De handbak is uit de gratie geraakt, want driekwart van alle versies in deze modelreeks schakelt automatisch, met acht versnellingen. En o ja, bijna de helft van het occasionaanbod bestaat uit Tourings. Was er bij het voorgangermodel E90/91 wel het een en ander aan te merken op het gebied van betrouwbaarheid, afwerking en mechaniek, vooralsnog lijkt deze F30/31op alle fronten te zijn verbeterd. Is het dan allemaal koek en ei?

Subliem samenspel

Begon het echte feest voorheen met de heerlijk klinkende zescilinders, vanaf deze modelgeneratie F30/F31 heeft het gros een vierpitter onder de kap. Voor deze koopwijzer beginnen we onderaan de ladder: de 316i. Hierin huist de met het toenmalige PSA ontwikkelde N13-motor, die 136 pk afgeeft. Dankzij de (enkele) turbo kom je niets tekort. Het samenspel met de achttraps ZF-automaat is subliem. Je kunt hem gerust op je shortlist zetten, tenminste als hij goed is onderhouden en als de distributieketting – eventueel ook de ketting van de oliepomp – al is vervangen. Nog beter is het als ook het VANOS-systeem en de turbo, die geregeld de geest geeft, zijn meegenomen. Dan heb je de grote zwakke plekken van deze krachtbron wel gehad. De N20-motor waarmee de 320i en de 328i aan de start verschijnen, kent de dezelfde klachten. Hier wil de oliepomp wel eens dienst weigeren, met grote gevolgen als je de motor niet op tijd stopzet. Daarnaast zijn ook hier problemen met turbo’s en zuigerschade bekend. Voor een grotere betrouwbaarheid kun je beter doorsparen voor de jongere variant met de B48-motor, die de 320i en 330i na de facelift kregen toebedeeld. Deze motor verlangt op tijd zijn beurtjes en beloont je dan met zorgeloosheid. Volgens de geleerden is de 340i-zescilinder de beste motor uit de reeks. Die kom je in Nederland echter sporadisch tegen. Alle 3-series kun je het best van onderen bekijken voordat je je handtekening zet. Ze kunnen namelijk wat olie zweten of zelfs lekken. Sinds de F30/31 biedt BMW ook hybride versies aan, in eerste instantie als Active Hybrid en vanaf 2015 als 330e iPerformance.

Diesels zijn ook fijn

Hoewel diesels in stedelijke gebieden amper nog interessant zijn, geldt dat minder of zelfs niet in de buitengebieden. Veelrijders zijn ondanks torenhoge belastingen en momenteel dure brandstof nog steeds goed uit met een diesel. Met de 318d ben je al goed bediend, en als je wat meer voor het milieu over hebt, kun je een 320d Efficient Dynamics overwegen. Als je ervoor in de markt bent, check dan of de N47 (320d) al een nieuwe distributieset heeft. De N57-zescilinder die dienstdoet in de 330d en 335d, is de motor voor de ware freaks die graag gebruik maken van het potentieel.

30.000 kilometer met olie eigenlijk te lang

Bij die laatste kan schade aan de drijfstang­lagers ontstaan. Als deze motoren veel korte trajecten voor hun kiezen krijgen, neigen ze naar interne vervuiling. In dat geval moet de EGR-klep worden gereinigd. Uiteindelijk komt het erop neer dat alle uitvoeringen graag rustig willen worden warmgereden en hun onderhoud op tijd uitgevoerd willen hebben. Daarom vindt Carrec het olieverversings­interval van 30.000 kilometer te lang. Het bedrijf adviseert 20.000 kilometer als bovengrens. Ook de warmtehuishouding is door het gebruik van veel kunststof onderdelen een punt om regelmatig te controleren. Houd dus de thermostaat in de gaten.

Het overgrote deel van deze auto’s is besteld met de achttraps automaat van ZF. Het onderhoudsschema vermeldt ‘onderhoudsvrij’, maar dat is lariekoek. Geen enkele versnellingsbak, tussenbak en differentieel is onderhoudsvrij. De olie veroudert en verliest zijn smerende werking. Een proefrit maakt duidelijk of de bak naar behoren schakelt. Dat wil zeggen trefzeker, zonder schokken en bokken. Kortom, elke 60.000 of 90.000 kilometer verse olie! Net als vroeger.

Transmissie xDrive-versies mag geen geluiden maken

De handgeschakelde zesbakken die worden aangeboden, zijn op die van de 335i na allemaal fool proof. Wel zijn de versnellingen soms moeilijk in te leggen. Een versleten mechaniek onder de pook is hier debet aan. De 335i-bak is niet helemaal opgewassen tegen het koppel. Bij auto’s met het X-Drive 4WD-systeem verdient het aanbeveling om te luisteren of de tussenbak geen storende geluiden maakt en zijn taak goed uitvoert.

Puristen vinden de rechtuitloop van deze 3-serie niet je-van-het. In de regel kan dit met uitlijnen letterlijk worden rechtgezet. Trillende voortreinen komen ook voor. Ook dat is een kwestie van uitlijnen en balanceren van de banden. Kilometervreters krijgen ooit te maken met versleten draagarmrubbers, fusees, schokdempers en wiellagers. Dat zijn gewone slijtagedelen, net als remschijven en -blokken. Als het goed is, controleert de apk-keurmeester de veren op breuken en de schokdempers op lekkage en in het beste geval op de werking.

Hoewel de carrosserie roestbestendig is, klagen veel gebruikers – inclusief de collega’s van AutoBild – over de matige lakkwaliteit. Aan onze zwarte testauto zijn de kilometers ook niet onopgemerkt voorbijgegaan, hoewel dit ook is te wijten aan matig onderhoud. Een wasbeurtje eens in de week is niet genoeg om het lakwerk in goede conditie te houden. Dit is echter het lot van veel moderne auto’s, en stationwagons in het bijzonder. Het zijn gebruiksvoorwerpen geworden. Vermeldenswaardig zijn de koplampen, die opvallend vaak de geest geven. Dat is een gevolg van veel gebruik. Ook kunnen de achterlichten er spontaan afvallen als gevolg van een brekende bevestigingsclip. Klachten zijn er ook over ruitrubbers die van kleur veranderen.

Check goten en afvoeren

Behalve dat de achterlichten water kunnen bevatten, loopt de motor van de achterruitwisser (bij de Touring-versie) wel eens vol. Demonteren en schoonmaken is dan het devies. Helaas kunnen de uitvoeringen met een panoramadak ook te maken krijgen met lekkage. Goed checken dus of de goten en afvoeren schoon en droog zijn.

Het interieur staat bekend om zijn goede ergonomie en bouwkwaliteit, hoewel veel gebruikers toch klagen over rammeltjes en kraakjes. Het materiaal in de onderste regionen oogt goedkoop voor een premiumauto. Dat uit zich in kraakjes, waarbij de deurpinnen berucht zijn. Bovendien is de bekleding niet bijzonder slijtvast. De zijwangen van de leren bekleding bij met name de sportstoelen ogen best snel ‘gebruikt’, al hangt dat ook af van de manier waarop je omgaat met je auto.

Roestende rails

Er kunnen nog wat issues optreden. Zo kan de zijruitbeveiliging spontaan weigeren, waardoor de ruit zakt tijdens het rijden. Alleen opnieuw inlezen of de schakelaarmodule wisselen verhelpt dit euvel. De iDrive heeft soms ook kuren. Dan toont de display geen navigatie en de radio speelt niet. Hier helpt een software-update. Tevens zijn er meldingen van een binnenspiegel die spontaan gaat hangen en rammelende stoelframes komen ook voor. Kwalijker zijn de roestende rails van de sportstoelen bij vroege exemplaren. Een mysterieuze klacht betreft geluiden van onder de armsteun. Daar lopen metalenbuizen onder die deze geluiden veroorzaken.

Terugroepacties zijn er in het verleden geweest vanwege de EGR-klep van de 330d en de 335d, en problemen met de besturing waarvan de stuurmodule kan uitvallen, terwijl vroege exemplaren te kampen hadden met een falende rembekrachtiger. Voor de gordel van de passagiersstoel is er ook een recall geweest, evenals voor de airbag. Het is belangrijk om voor aankoop te checken of er gevolg is gegeven aan de terugroepacties.

Neem een checklist mee en overweeg aankoopkeuring

Ofschoon deze Koopwijzer een waslijst aan mogelijke problemen – groot en klein – bevat, hoef je als aspirant-koper niet te vrezen voor een 3-serie, in welke gedaante dan ook. Het is zaak om een checklist mee te nemen bij het bezoek aan de gedoodverfde kandidaat. Het liefst wil je er een met weinig kilometers, die door de dealer dan wel specialist is onderhouden. Uiteraard valt of staat het met je budget. Een auto met kilometerervaring hoeft geen belemmering te zijn, zolang die maar een schat aan onderhoud heeft genoten. Dat wordt overigens digitaal bijgehouden; je zoekt vergeefs naar stempeltjes in ‘het boekje’. Een aankoopkeuring kan evenmin kwaad. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Dat geldt sowieso voor elke BMW. Dit Duitse rijplezier mag en moet wat kosten.

m.m.v. Bosch Car Service Piet Smink, Hoogland en Carrec Technocenter, Soesterberg