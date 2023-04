Hoe zuinig zijn de BMW 320i en 320d (2012-2019)?

Toegegeven, de BMW 3-serie lijkt in deze rubriek een vreemde eend. Wie gaat er nu nauwgezet het verbruik van zijn op rijplezier geënte auto bijhouden? Het antwoord zal je verbazen. Niet minder dan 84 bestuurders van een BMW 3-serie F30 en F31 geven inzicht in hun brandstofverbruik via de AutoWeek Verbruiksmonitor. Hoe zuinig is de 3-serie?

Naast zijn populariteit in de Verbruiksmonitor staat de BMW 3-serie steevast hoog in de lijst met meest gewilde occasions. In dit artikelen richten we op de uitvoeringen 320i en 320d. Het zijn niet de instapmotoren, maar wel de in onze lijst meest voorkomende varianten.

De tijd dat een BMW 320i een zescilinder had ligt al heel lang achter ons. Nee, onder de motorkap van een 320i snort meestal een 184 pk sterke 2.0-liter viercilinder turbomotor. We zeggen expres ‘meestal’, want naast de reguliere 320i werd enige tijd een 320i EfficientDynamics geleverd. Daarin is de 2.0 vervangen door een 1,6-liter benzinemotor met 170 pk.

Verbruik BMW 320i

Eigenaren van een BMW 320i verbruiken gemiddeld elke 13,3 kilometer een liter benzine, omgerekend 7,6 l/100 km. Zuiniger kan ook. De absolute spaarkoning hield bijna een jaar lang het benzineverbruik bij en noteerde onder de streep een verbruik van 1 op 19. Op basis van de ingevoerde data is dit verbruik tot stand gekomen binnen de bebouwde kom en met een zuinige rijstijl, maar we vermoeden dat deze 320i vooral veel 80- en 100-wegen heeft gezien. Bijkomend voordeel: deze bestuurder haalde zo nu en dan een actieradius van ruim 1.000 kilometer.

De 1 op 19 blijkt een unicum, getuige het verbruik van 1 op 15,5 dat de op één na zuinigste bestuurder laat zien en daarmee maximaal zo’n 800 kilometer per tankbeurt kan afleggen. De titel ‘onzuinigste 320i-rijder’ gaat naar deze bestuurder en zijn 320i Touring Corporate Lease Edition uit 2017. Deze laat zien dat het verbruik met een zwaardere rechtervoet toeneemt tot 1 op 11,1 en de actieradius tot zo’n 600 kilometer slinkt.

Van de 320i EfficientDynamics zijn aanzienlijk minder gegevens beschikbaar, maar met een gemiddeld verbruik van 1 op 15,1 lijkt het erop dat bestuurders met deze motor daadwerkelijk iets zuiniger rijden.

Hoe zuinig is de 320d?

Net als bij de 320i is er geen sprake van één 320d, al zijn de verschillen tussen de reguliere 320d en 320d EfficientDynamics een stuk kleiner. In beide gevallen gaat het om een 2.0 viercilinder diesel, waarvan de EfficientDynamics 163 in plaats van 184 pk levert. Het maximum koppel bedraagt in beide gevallen 400 Nm.

Bestuurders van een 320d EfficientDynamics noteren gezamenlijk een verbruik van 5,2 l/100 km, 1 op 19,6. De zuinigste bestuurder slaagde erin ruim 32.000 km lang gemiddeld 1 op 22,5 te rijden, tegen 1 op 16,8 voor de minst efficiënte EfficientDynamics. Hoe de niet-EfficientDynamics 320d het doet? We hebben niet voldoende gegevens voor een echt degelijke vergelijking, maar de vier eigenaren rijden er gemiddeld 1 op 17,9 mee. Het lijkt ons een prima balans tussen ‘fahren’ en ‘tanken’.