Fiat Panda Hybrid - Hyundai i10 - Dubbeltest

Gemiddeld staat een autogeneratie zo’n zeven jaar in de showrooms en maakt dan plaats voor een opvolger. Dat geldt niet altijd en van sommige nieuwe generaties kun je je afvragen of het niet gewoon een voortzetting van het vorige model betreft, maar als stelregel klopt het redelijk. De Fiat Panda is de uitzondering die de regel bevestigt: negen jaar op de markt en een opvolger is vooralsnog niet in zicht. Sterker nog, Fiat besluit gewoon om de bestaande motoren grotendeels te vervangen door een nieuwe generatie aandrijflijnen. ‘Hybrid’ staat er trots op de Panda, waarmee uitgerekend één van de oudgedienden één van de eerste is in dit segment met duale aandrijving. Daarmee lijken de Italianen wel een troefkaart te hebben in dit segment, waarmee de Panda misschien wel de veel jongere en alom geprezen Hyundai i10 kan overtreffen. Overigens doet Fiat het met de naam Hybrid wel iets mooier voorkomen dan het in werkelijkheid is. Technisch gezien gaat het namelijk om een zogenaamde mild hybrid en daarbij ligt de nadruk vooral heel erg op het woordje ‘mild’. Niet zo gek, aangezien een volledige hybride kosten met zich mee zou brengen die een auto, zeker in het A-segment, snel uit de markt zou prijzen. Vandaar dat Fiat het lekker simpel houdt. Sterker: een eerste blik op de specificaties van de Panda roept welhaast nostalgische gevoelens op. Een 1,0-liter driecilinder met een enkele bovenliggende nokkenas, twee kleppen per cilinder en indirecte benzineinjectie klinkt nu niet bepaald als de voorhoede van nieuwe technologie. In tegenstelling tot sommige andere mild hybrids doet de Panda het ook zonder 48 volt-boordnet; 12 volt volstaat voor een auto van dit formaat en gewicht, zo meent Fiat. Wel heeft de auto een extra batterij onder de bestuurdersstoel om remenergie op te slaan en die weer te kunnen gebruiken bij het accelereren. Dat gebeurt door middel van de startmotor, die met een riem aan de driecilinder vastzit. Officieel zijn de specificaties van die startmotor niet bekend, veel meer dan een handjevol pk’s en 15 Nm zal het echter niet zijn. Op zichzelf weinig indrukwekkend, maar dat extra duwtje is wel bijna vanaf stationair toerental in te zetten en op een totaal van 70 pk en 92 Nm scheelt het procentueel gezien toch aardig wat.