Zo zuinig is de Hyundai i10 in de praktijk

In de top tien zuinigste benzineauto’s zonder stekker (op basis van fabrieksopgave) staan ook enkele auto’s die het zonder mild-hybride techniek moeten stellen. De Hyundai i10 1.0i staat op plek 8, alleen de Toyota Aygo X 1.0 VVT-i is nog zuiniger, de nummers een tot en met zeven zijn of hybride of hebben een mild-hybride aandrijflijn. Wat is echter het praktijkverbruik van de Hyundai i10?

Dat we van nummer 6 naar nummer 8 gaan komt door de afwezigheid van de Toyota Aygo X in de Verbruiksmonitor. Slechts één Aygo X-rijder houdt zijn verbruik in de handige tool op deze site bij, maar zijn gegevens staan op ‘verborgen’ zodat hij er alleen zelf iets aan heeft. En de Aygo X kwam pas dit jaar op de markt, dus wellicht zijn er nog Aygo X-rijders die overgaan op het bijhouden van het verbruik in de monitor. Overigens staat de AutoWeek-duurtest Aygo X 1.0 VVT-i nu na bijna zes maanden op een keurige 1 op 19,1 in de praktijk. De fabrieksopgave is 1 op 20.

Onder de Hyundai i10-rijders leeft de Verbruiksmonitor gelukkig een stuk beter. Vijf berijders houden hun tankbeurten bij. Voor de 1.0i van de huidige generatie levert dat een praktijkverbruik op van gemiddeld 4,99 liter per 100 kilometer. Dat is 1 op 20 precies. Een mooi resultaat omdat de fabrieksopgave 1 op 20,8 is.

Hyundai geeft voor de 5-zitsversie van de i10 1.0i een iets hoger verbruik op. Die komt volgens WLTP-opgave 20,0 kilometer ver op een liter.