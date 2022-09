Hyundai i10 gefacelift op pad

De Hyundai i10 draait in zijn huidige vorm drie jaar mee en dat betekent dat de Koreanen al lang en breed hebben nagedacht over een facelift van het in Europa kleinste model. Het eerste bewijsstuk zien we vandaag in de vorm van een in camouflagekostuum gestoken testexemplaar.

Het segment waarin de Hyundai i10 en zustermodel Kia Picanto opereren begint langzaam maar zeker uit te dunnen. Toyota kwam nog met een nieuwe Aygo (X), maar Peugeot en Citroën hebben achtereenvolgens de 108 en de C1 aan de autowilgen gehangen. De Volkswagen Up is nog te koop, maar die auto is inmiddels meer dan tien jaar oud en krijgt geen directe opvolger. Hyundai test inmiddels een gefacelifte i10. Dat model verscheen in 2019 in zijn huidige vorm op de Europese markt.

Dat de Hyundai i10 binnenkort een facelift krijgt, is geen verrassing. De huidige generatie van technisch broertje Kia Picanto verscheen eerder op de markt dan de actuele i10 en ging dus al eerder onder het mes. Net als die twee jaar geleden vernieuwde Picanto ondergaat ook de Hyundai i10 diverse uiterlijke wijzigingen. Zo past Hyundai in ieder geval de in de grille geplaatste led-dagrijverlichting aan. De in een cirkeltje gehuisveste zeven ledpuntjes worden vervangen door vier nieuwe ledsegmenten. De huidige i10 met N-line-optiek heeft andere led-dagrijverlichting dan de reguliere varianten en is het niet helder welke versie we hier voor ons zien. Het bumperwerk hangt aan zowel voor- als achterzijde net als de grille nog fanatiek in de camouflageplakkers en dus durven we niet te zeggen wat hier allemaal verandert.

Ongetwijfeld voert Hyundai enkele wijzigingen door in het interieur van de i10. We verwachten de herziene Hyundai i10 volgend jaar op de Nederlandse markt.

In Nederland doet de Kia Picanto het aanmerkelijk beter dan de i10. Vorig jaar verkocht Kia bijna 8.000 exemplaren van de Picanto, de verkoopteller van de i10 eindigde op zo'n 2.900 stuks. Tot en met augustus heeft Kia dit jaar al een kleine 4.600 Picantos verkocht tegenover ruim 2.600 stuks voor de i10.