De Toyota Yaris Hybrid is de zuinigste benzineauto zonder stekker wanneer je gaat zoeken in Carbase naar het laagste verbruik volgens fabrieksopgave. Dat deden de collega’s van Nu.nl onlangs ook en daaruit kwam deze top tien zuinigste benzineauto’s tot stand. Wat is het praktijkverbruik van de verkooptopper? Daarvoor biedt AutoWeek eveneens een tool: de Vebruiksmonitor.

De Toyota Yaris Hybrid van de huidige generatie is er sinds 2020. In de Verbruiksmonotor kun je zoeken op merk en model, je kunt dat ook op brandstof doen. Zelfs voor lpg (autogas), aardgas (cng) en elektrisch. Selecteren we de Toyota Yaris vanaf 2020 dan zijn er 24 Yaris Hybrid-rijders die hun tankbeurten keurig bijhouden op onze site. Gemiddeld zie je een verbruik van 1 op 23,3 staan voor alle benzine-Yarissen, terwijl 1 op 26,3 de fabnrieksopgave is. Dat is het gevolg van een dissonant in de lijst. Het gemiddelde wordt genomen van 24 Hybrids, en een Yaris zonder hybride-ondersteuning, de 1.5 VVT-i. Die scoort overigens nog altijd een nette 1 op 17,3.

In de lijst zie je echter ook auto’s die zuiniger uitkomen dan de 1 op 26,3 die Toyota opgeeft. Drie Yaris Hybrid-rijders komen lager uit dan 3,8 liter per 100 kilometer. De zuinigste heeft na vier tankbeurten slechts 2,97 liter per 100 kilometer verbruikt, wat neer komt op een benzineconsumptie van 1 op 35,8. Het gaat over vier tankbeurten en voornamelijk snelwegkilometers, want dat kun je eveneens aangeven. Vermoedelijk lag de snelheid zeer laag. Een betere indicatie geven de 52 ingevoerde tankbeurten van deze Yaris Hybrid. Die rijdt gemiddeld 1 op 27,4, oftewel 3,65 liter per 100 kilometer.

De Toyota Yaris Hybrid heeft een 1.5 driecilinder die is gekoppeld aan een elektromotor. Eind 2020, begin 2021 had AutoWeek deze versie in een duurtest en tijdens de periode van een half jaar inclusief de strenge wintermaand van februari 2021 kwam het gemiddelde verbruik uit op 1 op 19,4, wat 5,2 liter per 100 kilometer is.