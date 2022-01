Zo ver komt de Mini Electric in de praktijk

De Mini Electric is goed voor een derde van alle verkopen van de driedeurs-Mini. Maar hoe ver kom je eigenlijk met een volledig opgeladen Mini Electric? We hebben de auto diverse keren getest, onder verschillende omstandigheden en dat levert een goed beeld op van hoe ver je komt op een acculading. Hierbij kijken we niet alleen naar de prestaties van de auto in onze tests maar ook naar de reviews van berijders.

De eerste langere test was in het voorjaar van 2020, bij temperaturen van rond de 10 graden Celsius, en toen scoorde de Mini Electric een verbruik van 13,9 kWh per 100 kilometer. Dat is netjes, want grofweg alles wat op 15 kWh/100km en lager uitkomt kun je bestempelen als zuinig voor een EV. Die waarde komt neer op een actieradius van 205 kilometer. Een afstand die we met de duurtester, de Mini Electric die we in oktober 2020 in gebruik namen, nooit meer haalden. Bij temperaturen van 10 tot 20 graden haalden we gemiddeld op 180 kilometer op een acculading. In de februarikou van 2021 was de range 150 kilometer.

Wat zeggen de gebruikers?

Een range van meer dan 200 kilometer zit er met de nodige zelfbeheersing zeker in. Dat bevestigt de schrijver van deze review, die op een septemberdag de 215 kilometer haalde. Daarbij plaatst hij de kanttekening dat de auto voor 90 procent in de Green+-modus stond, waarbij airco buitenspel staat en de levenslust van de 184 pk sterke elektromotor de kop is ingedrukt. Een andere reviewer die zijn ervaringen bijhoudt had over 1.200 kilometer in het vroege voorjaar van 2021 een gemiddeld verbruik van 16,3 kWh per 100 kilometer. Dat komt neer op een actieradius van 177 kilometer, uitgaande van 28,9 kWh bruikbaarheid van het 33 kWh-accupakket.

