Zo ver komt de Mazda MX-30 in de praktijk

De Mazda MX-30 is de eerste elektrische auto van Mazda. Eind 2020 kwam de cross-over op de markt, en dat betekent dat we door de diverse tests , de duurtest en de gebruikersreviews een beeld kunnen geven van de range door de verschillende seizoenen heen. De auto heeft geen grote actieradius en beperkte snellaadmogelijkheden, dus dan is het gegeven hoe ver je komt op een lading zeer relevant.

Meten is weten, en dat is dan ook wat gebeurt in de vergelijkende tests die we bij AutoWeek maken. Voor alle data verwijzen we altijd naar de tests in het blad, want daarin staan de cijfers. Bij de eerste vergelijkende test die wij voor de MX-30 hadden ingepland stond hij tegenover een DS 3 Sportback E-Tense. De nog vrij zachte temperatuur van 12 graden die in november 2020 genoteerd werd zorgde voor een keurig verbruik van 16,7 kWh per 100 kilometer en een actieradius van 170 kilometer. De fabrieksopgave van Mazda is 200 voor de reikwijdte en 19 kWh/100 km voor het verbruik. Het is niet veel, maar wel realistisch. Dat merkten we ook tijdens de duurtest die we met de MX-30 deden van juni tot eind november 2021. We haalden de 200 kilometer dikwijls, en kwamen niet vaak onder de 170 kilometer. De auto trad in die periode nog aan tegen de Lexus UX300e en de Opel Mokka-e, bij het onderdeel EV-factor op de scorekaarten werd de Mazda wel afgerekend op de beperkte snellaadmogelijkheden. Dat kan met 50 kWh maar in de praktijk haalden we dat aan geen enkele snellader.

Is de temperatuur tussen de 10 en 25 graden dan is de range 170 tot zelfs 200 kilometer en dat is gezien de lage fabrieksopgave netjes.

Helaas hebben we de MX-30 niet onder winterse omstandigheden gereden of bij de harde wind van de laatste periode maar gelukkig zijn er genoeg gebruikersreviews die daarvan een beeld geven voor de MX-30.

Bij echte kou onder de 150 kilometer

Deze gebruiker zag in de tot nu zacht verlopen winter de range al eens tot 140 tot 150 kilometer dalen. Hij maakt ook terecht de opmerking dat vooral de invloed van wind een grote rol speelt voor het verbruik. De stormen van de afgelopen weken hakken er flink in bij EV’s. Dat lees je ook in dit weblog.

Een update van 24 februari 2021 van deze MX-30-rijder laat nog altijd 150 tot 160 kilometer zien, en koud was het zeker in februari 2021 met temperaturen die ook overdag niet boven de 0 graden kwamen.

We lezen een aantal positieve ervaringen over waardes onder de 15 kWh per 100 kilometer die worden afgelezen op de boordcomputer. Een waarde die wij bij het aflezen aan de paal (zodat je echt ziet hoeveel kWh er in het accupakket gegaan is) niet haalden met de duurtester.

Fabrieksopgave bij normaal weer haalbaar

Met een winterse range van 140 tot 150 kilometer en een zomerse van 170 tot 200 kilometer komt de Mazda MX-30 dus nooit ver maar dat mag je afgaand op de fabrieksopgave voor de actieradius dus ook niet verwachten. Als EV zou de auto aan aantrekkelijkheid winnen door betere snellaadmogelijkheden.