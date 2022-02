De Hyundai Kona Electric 64 kWh was bij zijn komst in 2018 een openbaring. Elektrische auto’s met een range van dik boven de 400 kilometer kenden we eigenlijk alleen van Tesla en een ander Amerikaans merk: Chevrolet, dat in 2016 met de Bolt kwam. Een EV die wij kennen als Opel Ampera-e . Onlangs is de Hyundai Kona Electric gefacelift en ook die hadden we recent in een test. De hoogste tijd dus voor een ‘zo ver komt de Hyundai Kona Electric 64 kWh in de praktijk’!

Natuurlijk bekijken we voor deze aflevering van ‘zo ver komt’ een aantal tests die we in verschillende jaargetijden deden, om een beeld te geven van de invloed van de weersomstandigheden op de actieradius. We zullen beginnen met de tot nu enige test met de gefacelifte versie. Die kreeg er overigens geen actieradius bij, maar da’s ook niet nodig met een WLTP-fabrieksopgave van 484 kilometer actieradius. Bij een temperatuur van 5 graden komt de elektrische suv met het batterijpakket van 64 kWh (er bestaat ook een versie met kleinere accu, 39 kWh) nog altijd 411 kilometer ver. Het verbruik was in de recente test, waarin de Kona uitkwam tegen een Cupra Born, 16,9 kWh per 100 kilometer. Met meer snelwegkilometers kwam de Hyundai een jaar eerder onder vergelijkbare omstandigheden 345 kilometer ver op een lading, en was het verbruik toegenomen tot 18,5 kWh.

De grootste actieradius persten we uit het accupakket bij de eerste test in de zomer van 2018, waarbij we onder ideale omstandigheden voor een elektrische auto 440 kilometer ver kwamen op een lading. Dan praat je over 21 graden in de zomer. De range van de Kona Electric loopt dus uiteen van 345 kilometer bij winterkou tot 440 bij een zomers weertje.

Wat zeggen de gebruikers?

Een Kona-rijder die vaak 130 km/h reed in de tijd dat dat ook overdag mocht meldt een range van 339 kilometer bij die snelheid. Een andere berijder van hetzelfde type Kona Electric doet het wat rustiger aan en zit in de zomer altijd boven de 400 kilometer, in de winter is dat 360 tot 400 kilometer.

Scrollend door de 13 gebruikersreviews valt op dat de Hyundai het qua verbruik nooit echt te bont maakt en lezen we scores van 14 tot 17 kWh per 100 kilometer, een enkele uitschieter tot 20 kWh/100 km bij 130 rijden. Dat ziet er dus allemaal netjes uit en ben je in de markt voor een Hyundai Kona Electric 64 kWh lees deze reviews dan zeker even door.

Van de Kona Electric 39 kWh zien we één review. Heb je ook zo'n Kona en wil je graag je bevindingen met de AutoWeek Community delen? Schrijf dan vooral een review.