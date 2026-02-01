Ga naar de inhoud
Zo gebruiks(on)vriendelijk wordt de bediening van auto's

Slingerend op zoek naar de verwarming

Frank Jacobs

Je weg vinden in een moderne auto is vaak een hele toer. Veel handelingen die je ooit automatisch op de tast deed, vergen nu een zoektocht door menustructuren. Hoe erg is dat? We zochten dat uit in samenwerking met AvroTros Radar.

Naarmate auto’s meer kunnen, wordt de bediening ervan ingewikkelder. Dat is op zich logisch en onvermijdelijk. Nou mag het instellen van de kleur sfeerverlichting of de soort massage best een beetje zijn weggestopt in submenu’s, maar steeds vaker worden zelfs heel primaire functies, dot de rijrichting en ruitenwissers aan toe, in het scherm verwerkt, wat leidt tot afleiding van de weg en irritatie bij de berijder.

Hoe erg is dat? Samen met consumentenprogramma AvroTros Radar namen we de proef op de som. Radar leverde zes proefpersonen, AutoWeek vier testauto’s en daarmee gingen we het circuit op. Elke kandidaat kreeg een aantal opdrachten die hij in elke auto rijdend moest uitvoeren. Voor alle opdrachten gold dat het zaken waren die je in je dagelijkse ritten regelmatig doet: andere zender opzetten, temperatuur omhoog, ISA de mond snoeren, dat soort dingen.

Verrassingen

Vier auto's en zes heel diverse proefpersonen, dat leverde 24 ritten op. En een boel verrassingen. Zaken die wij als ver verstopt beoordeelden, bleken soms snel gevonden door onvoorbereide mensen. Andersom bleek dat bijna iedereen terugverlangt naar fysieke knoppen, maar daar waar die er nog zijn, er niet zelden straal voorbij kijkt. Verder ontdekten we dat mensen op leeftijd vaak nog heel handig blijken te zijn met ingewikkelde menustructuren.

Het hele verhaal lees je binnenkort in AutoWeek. Morgenavond zie je ons experiment op televisie, vanaf 20:30 op NPO1 bij AvroTros Radar.

