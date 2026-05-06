Audi roept de elektrische SUV Q8 e-tron, waarvoor je minstens 78.000 euro neertelt, terug naar de garage voor twee ‘updates’. In Nederland gaat het om 5800 getroffen modellen met remproblemen.

Audi lanceerde de e-tron, een ruime elektrische SUV, al in 2018, maar in 2022 onderging het model een facelift. Toen veranderde ook de naam naar Audi Q8 e-tron, wat de indruk wekte dat het een nieuwe auto was.

Het model werd tot vorig jaar geproduceerd en had toen een vanafprijs van ongeveer 78.990 euro voor de 55 quattro. De duurste uitvoeringen kostten al snel meer dan een ton.

Met extra opties liep de nieuwprijs van een SQ8 Sportback e-tron bijvoorbeeld gemakkelijk op richting de 130.000 tot 140.000 euro.

Minder slijtage na update

De eerste terugroepactie heet interne code 93PG, die afleesbaar is op het scherm van de auto. Het betreft een aanpassing van de software die het hoogvoltagesysteem regelt. Opladen zou na de update even snel moeten gaan, maar met een langere levensduur van de batterij, aldus Audi.

Met deze maatregel beschermt de fabrikant zichzelf, die op die manier tegen minder garantiegevallen zou kunnen aankijken. Nederlandse cijfers over deze terugroepactie zijn nog niet bekend, maar alleen al in België, waar veel minder e-trons zijn verkocht, moeten 6.479 klanten naar de dealer.

Voor de tweede terugroepactie zijn wel Nederlandse cijfers bekend. Het gaat in totaal om 5800 auto’s. Volgens Audi zijn alle Nederlandse klanten al geïnformeerd over de terugroepactie. In België gaat het om 2.938 klanten. Hoeveel auto’s wereldwijd zijn getroffen, is niet bekendgemaakt.

Hoor je dit geluid, stop dan meteen

De tweede terugroepactie - met code 46P7 - is ernstiger. Het gaat om een mogelijk probleem met de mechanische verbinding tussen het rempedaal en de rembekrachtiger. Die kan los raken. In extreme gevallen reageert de auto niet meer reageert op het rempedaal.

Audi geeft aan dat een hoogteverschil tussen het rempedaal en het gaspedaal en/of klakgeluiden bij het bedienen van de rem een indicatie kunnen zijn van een nakend falen. Audi zelf stelt dat getroffen klanten hun auto kunnen blijven gebruiken tot ze bij hun dealer terechtkunnen. Onder meer omdat de noodrem blijft werken. Dat is de functie waarbij je via de elektronische parkeerrem toch kunt stoppen wanneer het gewone rempedaal het begeeft. Daarvoor moet je de knop van de parkeerrem in de middenconsole langere tijd induwen en tijdens het vertragen ingedrukt houden, wat langer duurt dan het rempedaal gewoon in te duwen.

Klanten met getroffen voertuigen kunnen het beste hun handleiding erop naslaan hoe de handrem werkt, of de functie bij voorkeur uitproberen in veilige omstandigheden. Want een noodstop kun je er niet mee maken. Audi lijkt ervan uit te gaan dat gebruikers de functie kennen en bij problemen automatisch de reflex hebben om die knop in te duwen.

De automatische noodremfuncties, wanneer de veiligheidssystemen van de auto bijvoorbeeld gevaar detecteren, blijven wel werken.