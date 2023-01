De Citroën Saxo Electrique die in 1997 werd gepresenteerd was er een zoals we ze wel vaker zagen in de jaren 90: een voorzichtig experiment met elektrisch rijden. Zo was er in 1990 al een Fiat Panda Elettra die je zelfs als particulier kon kopen maar de meeste geëlektrificeerde auto's uit die jaren waren vooral voor kleine vloten van bedrijven. In 2000 testte AutoWeek de elektrische Saxo die met een actieradius van 66 kilometer, een vermogen van 27 pk en een toen nog duizelingwekkend hoog bedrag van 60.000 gulden aantoonde dat elektrisch rijden nog een lange weg te gaan had.

AutoWeek organiseerde medio 2000 een test met vier auto’s met elk een niet-alledaagse aandrijflijn, met als doel om uit hun midden het concept met de grootste toekomstmogelijkheden te kiezen. De Fiat Multipla Bipower viel af door de beperkte beschikbaar-heid van aardgas (“Vreemd, we hebben zelf juist grote hoeveelheden”, schreven we), terwijl de Volkswagen Lupo TDI 3L alleen de zuinigste bestuurders voordelen zou bieden. Winnaar was de probleemloos rijdende en benzine nippende Toyota Prius, die we logischerwijs de grootste kansen toedichtten.

Saxo grappig om mee te rijden maar te duur en onpraktisch

En de Citroën Saxo Electrique? “Die is erg grappig om mee te rijden, maar te duur en onpraktisch: valt af.” Daarmee was het pleit vooralsnog beslecht. Niet alleen voor de Citroën, maar – vanwege zijn wat ongelukkige ambassadeursrol – ook voor de elektrische auto als instituut. Dat leuke rijden maakt een EV tegenwoordig juist aantrekkelijk: de eenvoudige bediening (de achteruit inschakelen ging per drukknop!), de soepele acceleratie en de heilzame rust aan boord. Soepel is hier wel nog het tegendeel van vlot, want wij klokten de Saxo voor zijn fluister-tochtje naar 80 km/h op een halve minuut en als topsnelheid noteerden we 91 km/h. Na zulke prestaties moest de Fransoos snel aan het stroominfuus; bij een nette rijstijl hield hij het maar zo’n 66 kilometer vol.

Opladen via 230V-stopcontact

Opladen moest aan het 230V-stopcontact en nam zeven uur in beslag. Kortom, je moest alles vanaf je intergemeentelijke ritjes heel goed plannen om er zeker van te zijn dat je ook weer thuis kon komen. Ergens gearmd met een haspel moeten aanbellen voor een paar uurtjes elektra is niet wat je wilt, zeker niet gezien de enorme investering die de auto vergde: 60.000 gulden! Ook kreeg je er het onplezierige vooruitzicht bij om elke vijf jaar tot vervanging van de accu’s over te gaan, wat per keer op een lieve 22 mille zou komen. Arme Saxo, je bedoelde het heus goed, maar je was gewoon, om in puppy-termen te praten, nog niet helemaal zindelijk. Een jong hondje is geweldig, maar je wilt niet jarenlang zijn ongelukjes hoeven opruimen.

Technische gegevens Citroën Saxo Electrique

Motor elektromotor

Max. vermogen 20 kW/27 pk

Max. koppel 127 Nm

Afmetingen (l x b x h) 3.718 x 1.595 x 1.379 mm

Gewicht 1.093 kg

0-80 km/h 29,0 s

Topsnelheid 91 km/h

Prijs fl. 59.385/€ 26.947 (2000)