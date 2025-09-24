“Tot 2035 zullen veel klanten nog even snel een auto met een verbrandingsmotor willen kopen. Daardoor zal er in 2033 en 2034 meer vraag zijn dan ooit”, zegt Holger Klein, CEO van ZF Friedrichshafen. Dat bedrijf ken je ongetwijfeld van de automaatbakken, maar ZF levert nog veel meer onderdelen en systemen aan (met name) de auto-industrie.

Kleins eerste zin is eerder het tegenovergestelde van alarmerend, ware het niet dat iedereen wel kan bedenken wat erop volgt: “Maar wat gaat er dan gebeuren in 2035 en 2036? De stagnatie zal heel zwaar zijn voor ieder bedrijf in de auto-industrie”. Na die piek zal volgens Klein dus logischerwijs een enorme verkoopdaling volgen. Daarin staat hij niet alleen: Mercedes-topman Ola Källenius zei eerder iets soortgelijks. Op kleinere schaal hebben we dit scenario in Nederland al heel vaak gezien, met name rond de jaarwisseling als de bijtelling voor PHEV’s of EV’s stevig werd verhoogd. Heel onlogisch is de voorspelling dan ook niet, al is het wel de vraag of het Europese verkoopverbod voor auto’s met een verbrandingsmotor er wel echt komt. Officieel is dat onvermijdelijk, maar stiekem wordt er in de wandelgangen al heel lang gefluisterd dat dit besluit wordt heroverwogen. De Europese Commissie zou zelfs nog dit jaar willen bekijken of de plannen nog haalbaar en wenselijk zijn.