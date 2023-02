Nu écht definitief: alle nieuwe auto's EU uitstootvrij in 2035

In oktober gaf de Europese raad al voorlopige goedkeuring voor de plannen van het Europees Parlement om per 2035 alleen nog de verkoop van uitstootvrije nieuwe auto's toe te staan. Nu is er ook werkelijk voor gestemd door alle parlementsleden en zijn de plannen aangenomen.

Het Europees Parlement stemt definitief in met emissievrije nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2035. Vanaf dan mogen er in de EU geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer worden verkocht. Het parlement stemde met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen in met het afscheid van auto's die rijden op fossiele brandstoffen. Het parlement kwam in december al met de lidstaten overeen om al tussentijds de CO2-uitstoot voor auto's en bestelwagens terug te dringen. Vanaf 2030 moeten auto's 55 procent minder uitstoten en bestelwagens 50 procent. Er komt ook een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensloop van een voertuig.

De nieuwe wetgeving is onderdeel van het zogeheten 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie. De maatregelen moeten bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, hebben de EU-leiders afgesproken, en om dat doel te bereiken moet de netto‑uitstoot van broeikas­gassen in 2030 in de EU met 55 procent zijn verminderd. Zoals gezegd werden de plannen in oktober 2022 in wezen al goedgekeurd, omdat er een deal was met de Raad van Europa. Nu is het Europees Parlement ook akkoord met de inhoud van die deal.