Als het verbod op de verkoop van auto's die CO2-uitstoten per 2035 doorgaat, kan de Europese automarkt volledig instorten. Dat zijn niet onze woorden, maar die van Mercedes-Benz-topman Ola Källenius.

Per 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe auto's meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Dat betekent effectief dat er een eind komt aan de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren zoals je die nu kent. Mercedes-topman Ola Källenius vreest voor grote gevolgen.

"We hebben een wake-upcall nodig. Anders stevenen we met volle vaart af op een muur", zo tekent het Duitse Handelsblatt volgens Automotive News op bij monde van Ola Källenius. Källenius, die naast Mercedes-CEO ook voorzitter is van Europese brancheverenging ACEA, zegt dat de Europese automarkt volledig kan instorten als het verbod in zijn aangekondigde vorm ingaat. Consumenten zouden, voordat het verbod van kracht gaat, snel nog een benzine- of dieselauto kopen. "Natuurlijk moeten we verduurzamen, maar wel op een technologieneutrale manier. We mogen onze economie daarbij niet uit het oog verliezen", aldus Källenius.