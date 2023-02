Zelfs Hyundai Accent wordt een wildebras

Ongetwijfeld ken je de Hyundai Accent nog, een niet bepaald uitgesproken compact model dat verspreid over twee generaties ook in Nederland werd verkocht. Decennia lang was de Excel een model dat met zijn uiterlijk nooit de grenzen van het conventionele op zocht, maar dat wordt met de nieuwe helemaal anders.

Modelnaam Accent doet ongetwijfeld nog een belletje bij je rinkelen. Het Accent-verleden is vrij ingewikkeld. Vanaf eind jaren tachtig tot medio jaren negentig leverde Hyundai onder andere in Nederland een sedanversie van de Pony met modelnaam Excel. Vanaf 1994 plakte Hyundai modelnaam Accent officieel de naam Accent op zijn Pony-opvolger, maar omdat Peugeot 'Accent' al gebruikte voor uitvoeringen van de Peugeot 106 en 205, ging ook die eerste generatie Accent in onder meer Nederland nog als Excel door het leven. Die Excel - leverbaar als drie- en vijfdeurs liftback en als vierdeurs sedan - werd in 1999 vervangen door een nieuwe generatie en het was die auto die ook in Nederland Accent ging heten.

De Nederlandse markt werd in 2005 nog eenmaal van een nieuwe (en dus derde) generatie Accent voorzien, maar na 2009 was het uit met de Accent-pret. In dat jaar introduceerde Hyundai de speciaal voor de Europese markt ontwikkelde i20 als Accent-opvolger, maar elders in de wereld bestaat de Accent dus nog altijd. Inmiddels is het model sinds 2017 met zijn vijfde generatie bezig. In Rusland overigens als Solaris en in India en China als Verna. Op de Chinese versie van de huidige Verna na, oogde elke generatie Accent oogde vooral netjes en weinig controversieel, maar met de nieuwe Hyundai Accent wordt alles anders.

De Indiase tak van Hyundai geeft namelijk de eerste designschetsen vrij van de compleet nieuwe Verna. Die Verna heet buiten India en China dus Accent. Met het ontwerp van de nieuwe Accent/Verna trekt Hyundai duidelijk de stoute schoenen aan. De nieuwe vierdeurs sedan krijgt een opvallend gelijnde koets, compleet met rechte hoeken, wilde vouwen en extravagante verlichting aan de voorzijde zoals je die wellicht al kent van auto's als de Hyundai Sonata, Grandeur en Staria. Een behoorlijke revolutie dus in Accent-land. De nieuwe Accent komt in India in ieder geval op de markt met een geblazen 1.6 GDi-benzinemotor die aan een handgeschakelde zesbak en aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling valt te knopen. Ook komt er een turboloze 1.5 beschikbaar.

Hebben we hier iets aan voor de Nederlandse markt? Welnee. Ook de nieuwe Accent komt natuurlijk niet naar Nederland. Wél is het voor de liefhebber van auto's in brede zin wellicht interessant te zien hoe zelfs een relatief 'braaf' model als de Accent opeens een brutale jongen wordt.