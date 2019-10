Chinese Hyundai Verna onder het mes

Een korte terugblik. In 2017 stelde Hyundai een nieuwe generatie Accent aan de wereld voor, een 4,4 meter lange sedan die in diverse markten een andere naam draagt. Zo heet de sedan in Rusland Solaris en plakken de Hyundai-afdelingen van onder meer China en India de modelnaam Verna op de auto. De Chinese Verna kreeg van meet af aan een andere kont dan zijn internationale broertjes en nu is het moment daar dat die Chinese versie op de snijtafel wordt gelegd. Het achterste wordt daar nóg excentrieker van.

De Chinese Verna krijgt een bilpartij met een lichtbalk die over de gehele breedte van de achterklep loopt en die enkel door het Hyundai-logo wordt onderbroken. De kentekenplaat verhuist daarbij van de achterbumper naar de achterbumper.

Ook aan de voorzijde zijn er de nodige aanpassingen. De koplampen groeien een maatje en lopen nu verder door in de voorschermen. Daarnaast heeft de grille een nieuwe vorm. Hetzelfde exemplaar komen we straks in grotere vorm tegen op de nieuwe generatie van de Tucson. Ook is de bumper anders ingedeeld. In het interieur schroeft Hyundai een nieuw infotainmentsysteem, Op de motorenlijst staan niet langer 1,4- en 1,6-liter benzine- en dieselblokken, maar motoren met een inhoud van 1,5 liter.

Chinese Verna, pre-facelift: