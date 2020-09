Facelift Friday - Hyundai Accent

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

We grijpen deze rubriek graag aan om een in de vergetelheid geraakt model te belichten. Zo ook nu: we gaan terug naar de Hyundai Accent!

De Hyundai Accent in kwestie is die van de tweede generatie, die in 1999 verscheen. Deze auto was de opvolger van de veel boller gelijnde eerste Accent. De strakkere koets zorgde voor een duidelijk onderscheid, maar de Accent behield wel zijn basisvorm. De in Europa populaire drie- en vijfdeursmodellen kregen een liftback-achtige koets mee, met een kort kontje en een relatief grote achterklep. Er was ook een sedan, die we in onze contreien toch wat minder frequent zagen.

De voorzijde van de tweede Accent werd aanvankelijk gekenmerkt door wat schuin afgesneden, heldere koplampen en een opvallende grille. De luchtinlaat was bij de hatchbacks gevuld met dikke, in carrosseriekleur gespoten lamellen. De achterzijde kreeg rechthoekige, rood/witte achterlichten en een relatief hoog in de klep geplaatste kentekenplaat mee. De sedan onderscheidde zich met een geheel eigen kont en een wat beschaafdere grille, met zwarte lamellen en een verchroomde rand.



Bij de facelift van 2003 kreeg de Accent niet alleen een nieuwe neus, maar ook een stevig aangepakte kont. Bijzonder is dat de achterlichten niet alleen anders werden ingedeeld, maar ook een gewijzigde vorm kregen. Daarmee moesten de achterschermen en achterklep dus ook worden aangepast.

Aan de voorkant is de nieuwere versie duidelijk anders, maar niet zozeer stoerder. Met zijn hooggeplaatste koplampen en smalle grille kijkt de herziene Accent wat minder zelfverzekerd de wereld in, al ruimde de ‘beugelbek’ in 2003 wel het veld. Maakt dat de nieuwe versie toch beter?