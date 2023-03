Zeg het maar: Volkswagen ID2 of Renault 5?

De deze week gepresenteerde Volkswagen ID2all is volgens Volkswagen een zeer concrete vooruitblik op een compacte, elektrische hatchback in de klasse van de Polo. Als de auto in 2025 op de markt komt, komt zijn voornaamste concurrent misschien wel van Renault. Gaan we voor de ‘nuchtere’ ID2, of toch voor de retro-R5?

Volkswagen is zeker op deze site een magneet voor discussies. Dat we tussen alle zijwegen en sterke meningen toch een positieve tendens menen te zien in de vele reacties onder de Volkswagen ID2all, zegt daarmee extra veel. Heel verrassend is het trouwens niet, want de ID2all lijkt op papier verstoken van alles wat bij het huidige ID-aanbod van Volkswagen minder goed bevalt. Zo heeft hij niet het wat geforceerd-hippe uiterlijk van de ID3, ID4 en ID5, ontbreken de over-gedigitaliseerde bedieningselementen in het interieur en komt de auto als geheel serieuzer en hoogwaardiger over, terwijl het nota bene het kleinste model is in de hele ID-reeks.

Het is de bedoeling dat de ID2all daadwerkelijk opdroogt als productiemodel, al in 2025. Als die productieversie op de ID2all lijkt – en daar wijst alles op – gaat Volkswagen in zekere zin terug naar zijn ‘roots’ door het nuchtere, gebruiksvriendelijke en tijdloze karakter van weleer weer te omarmen. Verwijzen naar het verleden doet Volkswagen ook letterlijk, want de ID2all heeft wat verborgen retro-geintjes. Zo is het mogelijk om via het infotainmentscherm te kiezen voor een 'Retro'- of 'Classic'-thema, waarna instrumentarium en scherm worden getransformeerd in de stijl van respectievelijk een vroege Golf en een oude Kever. Leuk!

Renault

Een merk dat nog duidelijker naar het verleden kijkt, is Renault. De Fransen komen de komende jaren met meerdere elektrische retro-modellen. Eén daarvan, de Renault 5, verschijnt al in 2024. Ook van deze auto kennen we al een concept-car, de Renault 5 Prototype. De compacte elektrische Renault combineert een sterk op de oorspronkelijke Renault 5 gebaseerde koets met moderne EV-techniek en zit op papier direct in het vaarwater van de Volkswagen ID2. Dat stelt ons voor de keuze: Duitse nuchterheid of Franse nostalgie?

Over de specificaties van beide auto's kunnen we nog niet al te veel zeggen, hoewel Volkswagen wel een aantal opvallende beloftes doet. Zo moet de ID2 tot 450 kilometer actieradius krijgen en al voor minder dan €25.000 te koop zijn. Die twee horen niet noodzakelijkerwijs bij elkaar en dat zal ook vrijwel zeker niet het geval zijn. Voor die 25 mille – als dat lukt- rekenen we eerder op een kilometer of 300, en zoals we van Volkswagen gewend zijn zal een afgeladen ID2 snel duur zijn. Wie weet dat een Polo tegenwoordig minimaal €26.890 kost, moet niet opkijken van een aangeklede ID2 van tegen de €40.000.

De Volkswagen ID2 komt op het nieuwe MEB Entry-platform te staan en wordt daarmee de eerste auto op MEB-basis met voorwielaandrijving. Daarin blijft de Volkswagen niet alleen, want concerngenoten Cupra en Skoda komen met compacte EV's op hetzelfde platform. De Renault is eveneens een voorwielaandrijver, wat bij Renault ook bij de grotere EV's gebruikelijk is. De 5 deelt zijn CMF-EV-basis met de Renault Mégane E-Tech Electric, al zijn er door het formaat en de positionering wel verschillen.

Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric

Renault houdt de kaken nog stijf op elkaar als het over prestaties en andere cijfers gaat, al zagen we wel een rijbereik van zo’n 400 kilometer voorbijkomen. Daarmee past de R5 in ieder geval goed bij de concurrenten die al wél bestaan, want de Peugeot e-208 komt in zijn nieuwste vorm ook zo’n 400 kilometer ver. De technisch identieke Opel Corsa zal binnenkort een soortgelijke upgrade krijgen, waarbij het vermogen er eveneens flink op vooruitgaat. Stellantis doet goede zaken met de elektrische 208 en Corsa en kan de vraag mede door allerlei tekorten nauwelijks bijbenen. In de toekomst krijgt het nog erg jonge concern het duidelijk minder makkelijk, want het elektrische B-segment wacht de komende jaren uitbreiding van enkele zeer interessante nieuwkomers. Die uitbreiding gaat mogelijk gevolgen hebben voor de prijzen in dit segment, waar het verschil tussen elektrisch en benzine zelfs in 'bpm-land' Nederland op dit moment vrij groot zijn.