Vernieuwde Opel Corsa: nieuwe aandrijflijn voor elektrische Corsa-e

De Corsa is momenteel het absolute verkoopsucces van Opel. Niet zo gek dus dat Opel de Corsa actueel tracht te houden door het model enkele jaren na zijn introductie een facelift te geven. Die vernieuwde Opel Corsa kunnen we je nu uitgebreid late zien.

Eerder deze maand kon AutoWeek je de eerste foto's voorschotelen van de gefacelifte Opel Corsa. De achterkant van die vernieuwde Corsa bleef nog even buiten beeld, maar ook daar kunnen we dankzij deze nieuwe set platen een blik op werpen.

Aan de achterkant van deze slechts deels gecamoufleerde vernieuwde Corsa zien we onder meer tussen de achterlichten een strook tape, maar die plakkers met het bekende psychedelische printje zitten daar waarschijnlijk slechts om voor misleiding te zorgen. De facelift die Opel op de Corsa doorvoert lijkt namelijk vergelijkbaar te worden met de bijpuntsessie die de Grandland en Crossland eerder ondergingen. Daarbij hebben auto's als de Astra ook geen doorlopend deel tussen de achterlichten, de Corsa zou met een dergelijk ornament enigszins uit de toon vallen.

Wél is interessant wat zich onder het Opel-logo op de achterklap afspeelt. Op de Corsa zoals je die nu kunt kopen, gebeurt daar designtechnisch niet veel. Bij zowel de Astra als de Crossland en Grandland staat onder het logo groot de modelnaam uitgeschreven. Onlangs experimenteerde Opel daar met de Corsa ook al even mee. Het introduceerde ter ere van het 40 jarig bestaan van de Corsa namelijk een speciale 40 Jahre-uitvoering waarbij de modelnaam onder het logo stond. We vermoeden dat dat vanaf de facelift bij elke Corsa het geval gaat zien.

Aan de voorzijde gaat de boel heftiger op de schop. Net als de Crossland en Grandland eerder krijgt ook de Corsa het nieuwe Opel-gezicht aangemeten. Dat betekent de komst van de Opel Vizor, een breed zwart 'deel' waarin plattere koplampen zijn ondergebracht. De Opel Astra is tot op heden het enige model van Opel dat vanaf zijn marktintroductie dit front heeft. Bij de Grandland en Crossland werd de 'ruimte' die door de komst van de kleinere, plattere koplampen overbleef op ietwat gezochte wijze opgevuld met zwart kunststof. Het is nog even de vraag hoe Opel dit bij de Corsa oplost.

Corsa-e

Op deze foto's zie je een ingepakte Corsa met verbrandingsmotor, maar reken er maar op dat ook de elektrische Corsa-e op vergelijkbare wijze wordt opgefrist. Zeer waarschijnlijk krijgt die elektrische Opel Corsa-e een verbeterde elektrische aandrijflijn. Peugeot hing die aangescherpte elektrische hardware onlangs al in de verbeterde versie van zijn technische broertje van de Corsa hing: de e-208. Dat zou betekenen dat ook de Corsa-e een iets grotere accu en een 156 pk in plaats van 136 pk krachtige elektromotor krijgt. Reken op een actieradius van zo'n 400 kilometer.

Opel Corsa: succesvol

In 2021 verkocht Opel zomaar even 180.000 exemplaren van de Corsa in Europa en daarmee was het met afstand het best verkochte model van het merk. In Nederland doet de Opel Corsa het ook meer dan prima. Sinds het verdwijnen van de Karl is de Opel Corsa ook in Nederland de populairste auto van het merk. In 2020 gingen er bijna 8.500 exemplaren van over de balie en hoewel dat er in 2021 met net geen 6.000 stuks een stuk minder waren, stond de Corsa ook toen bovenaan de verkooplijst van Opel.