Vorig jaar werd bekend dat de zogeheten youngtimerregeling stevig wordt uitgekleed. Wat er precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Dat de oorspronkelijke plannen voor het stevig inzakken van de youngtimermarkt hebben gezorgd, is wél helder.

Het rommelt al tijden rond de youngtimerregeling. Vorig jaar aangekondigd dat de youngtimerregeling ernstig uitgekleed zou worden. Bij zakelijk gebruik van een auto van 15 jaar of ouder geldt de dagwaarde in plaats van de nieuwprijs als grondslag voor de bijtelling (35 procent). Sinds dit jaar is de leeftijdsgrens van 15 jaar met één jaar verhoogd tot 16 jaar. Per 2027 zou de youngtimergrens verschuiven naar 25 jaar. Zou, inderdaad. In welke vorm de youngtimerregeling nu écht wordt herzien, zal moeten blijken. Aan de youngtimermarkt is in ieder geval al een stevige klap uitgedeeld.

Uit cijfers van het RAI Documentatie Centrum (RDC) blijkt dat er in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 40.000 minder youngtimers zijn verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een procentuele daling van ruim 16 procent. Wouter van Embden van Stichting Autobelangen spreekt van een instorting van de markt. "Een hele branche van kleine, gespecialiseerde ondernemers wordt in een paar maanden tijd onderuitgehaald door een maatregel die er op het laatste moment is doorgedrukt, zonder dat iemand de gevolgen goed heeft doordacht."

Het oorspronkelijke plan om de youngtimergrens naar 25 jaar te verschuiven, heeft de aandacht van kopers verschoven naar oudere auto's. Uit cijfers van RDC blijkt dat de verkoop van zakelijke auto's in de leeftijd van 25 tot 30 jaar oud in de eerste vijf maanden van dit jaar met maar liefst 53 procent is toegenomen. Let wel: daarbij gaat het om auto's die verkocht zijn aan een rechtspersoon. Verkoop aan particulieren – al dan niet met een eenmanszaak – is daarbij niet meegeteld. Ook particulieren kochten in de eerste vijf maanden van dit jaar meer auto's in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar. Het gaat hier om een toename van 12 procent.

"Als het doel was om het wagenpark te verjongen, dan gebeurt nu precies het tegenovergestelde", aldus Van Embden. "Mensen ruilen hun youngtimer in voor een auto die nog tien jaar ouder is. Dat is slechter voor de verkeersveiligheid, slechter voor het milieu en slecht voor de schatkist. Iedereen verliest."