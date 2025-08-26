Yangwang U9 is met afstand de snelste EV ooit

De Rimac Nevera R klokte onlangs nog de hoogste topsnelheid voor een EV ooit, maar dat record is hij nu al kwijt. De Yangwang U9 heeft op dezelfde testbaan een veel hogere snelheid gehaald.

Elektrische auto's zijn weliswaar bloedsnel qua acceleratie, maar met de topsnelheid moeten ze nog vaak hun meerdere erkennen in brandstofauto's. De Rimac Nevera R klokte onlangs een topsnelheid van ruim 431 km/h en dat was een nieuw wereldrecord voor EV's. Dat terwijl productieauto's met brandstofmotor (vooralsnog weliswaar in theorie) de 500 km/h al voorbij gaan. BYD's extravagante submerk Yangwang komt er nu met de U9 al wat meer bij in de buurt.

De Yangwang U9 werd onlangs net als de Rimac Nevera R over de baan van Automotive Testing Papenburg gejaagd. Het resultaat: een topsnelheid van maar liefst 472,41 km/h. Zomaar even dik 40 km/h meer dan de Rimac. Je kunt je voorstellen dat daarvoor heel wat pk'tjes nodig waren. De snelheid werd bereikt door een Yangwang U9 Track Edition, met vier samen ruim 3.000 pk sterke elektromotoren. Goed voor een vermogen van 1.217 pk per ton.

Yangwang verkoopt zijn auto's nog niet in Europa, maar heeft inmiddels plannen om ze hier aan de man te brengen. Volgend jaar moet het gaan gebeuren. De Yangwang U9 krijgt daarbij gezelschap van de Yangwang U8. Dat is een heel andere auto, de U8 is weliswaar ook buitenissig sterk, maar is een luxe terreinauto.