De Lotus Eletre was tot voor kort altijd elektrisch aangedreven. Vanaf nu is de Chinese super-SUV er ook met plug-in hybride aandrijflijnen. Die zijn altijd beresterk en loeisnel. Je tikt er net als voor de elektrische Eletre minimaal een dikke €100.000 voor af.

Een 2-liter viercilinder benzinemotor in een 5,1 meter lange SUV van Lotus met een gewicht van minimaal 2.550 kilo. Dat is even wennen, maar dat was de volledig elektrische Lotus Eletre bij zijn komst ook. De 2.0-viercilinder in de fonkelnieuwe Lotus Eletre X waarover dit artikel gaat, wordt gelukkig bijgestaan door twee elektromotoren. De Eletre X is dan ook een plug-in hybride, maar niet zomaar een.

De Lotus Eletre X is er als H550 met een systeemvermogen van 550 pk en als Eletre X H1000. Die is niet 1.000 pk sterk, zoals de versienaam doet vermoeden, maar is met 952 pk ook buitengewoon krachtig. De 550 pk sterke Eletre X knalt vanuit stilstand in 4,9 seconden naar 100 km/h. Bepaald niet gek, de elektrische Eletre 500 met 612 pk is met een acceleratietijd van 4,5 seconden verwaarloosbaar sneller. De Eletre X H1000 is met een 0-100-tijd van 3,3 seconden beduidend sneller dan de minder potente versie.

De Eletre X H550 legt 2.550 kilo in de schaal, de H1000 2.615 kilo. Dat gewicht wordt mede veroorzaakt door de accu. De Eletre X is een plug-in hybride met een flinke accu. Het pakket is met 70 kWh groter dan dat van menig EV. De Eletre X perst daar tot 350 kilometer uit voordat de benzinemotor bijspringt om de boel op te laden. Die viercilinder is overigens ook in staat om bij lage belasting de voorwielen aan te drijven.

In China heet de Lotus Eletre X 'For Me'. In Nederland is de Eletre X er als H550 vanaf €101.254 for you. Voor de sterkere Eletre X H1000 ben je €125.254 kwijt. De elektrische Eletre is er als 600 vanaf €103.815. De 918 pk sterke elektrische Eletre kost minimaal €150.615. Daar duikt de nog sterkere plug-in hybride Eletre X H1000 dus flink onder.

AutoWeek heeft al met de Eletre X gereden. Daar lees en bekijk je hier meer over!