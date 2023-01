Nieuw submerk BYD komt met 'betaalbare' hypercar en SUV

BYD (Build Your Dreams) is langzamerhand ook in Nederland een bekende speler aan het worden. Met de Atto3, Han en Tang hoopt het hier een stevige punt van de EV-taart mee te pakken. In thuisland China lukt dat in elk geval al wonderwel, BYD is grotendeels dankzij de verkopen in China op wereldwijd niveau de grootste fabrikant van volledig en deels elektrische auto's. Serieuze jongens dus. BYD wil het nu wat hogerop proberen en roept daarvoor het nieuwe premiummerk YangWang in het leven, zo lezen we bij Carnewschina. Onder die wel erg Chinees klinkende naam vuurt het vooralsnog twee modellen op de Chinese markt af; de U8 en U9.

YangWang U9

We beginnen met de U9, want dat is de spectaculairste van het stel. Het is een heuse elektrische hypercar die dankzij vier elektromotoren in slechts 2 seconden van 0 naar 100 km/h moet kunnen schieten. Hoeveel vermogen die vier motoren gezamenlijk genereren, is onbekend. Reken maar dat het op zijn minst in de buurt van 1.000 pk komt. Leuk en aardig, maar heb je dan nog een beetje rijbereik? Dat is ook nog niet bekend, al zou de U9 BYD's 'nieuwste technologie' aan boord hebben. Wellicht de al veelbesproken 'Blade Battery', waarmee een relatief compacte accu goed moet zijn voor een prima actieradius. Het vooralsnog meest in het oog springende van de YangWang U9 is zijn prijskaartje. De hypercar moet voor omgerekend grofweg €140.000 op de Chinese markt komen, wat hem tot een relatief koopje maakt.

YangWang U8

De tweede nieuwkomer verschilt qua naam amper van de U9, maar voor de rest is het een compleet andere auto. Een SUV die behoorlijk zijn mannetje moet kunnen staan in ruig terrein. De 5,3 meter lange U8 is uitgerust met vier samen 1.100 pk sterke elektromotoren en heeft - net als bijvoorbeeld de GMC Hummer EV - een krabmodus. Verder kan de auto 360 graden om zijn as draaien, dankzij de vier afzonderlijk aangedreven wielen. Helemaal bijzonder: wie met de YangWang U8 het water in rijdt, zou blijven drijven. Dan is het alleen even de vraag hoe je weer aan de kant komt. Heb je vaste grond onder je, dan kun je in 3 seconden vanuit stilstand op 100 km/h zitten. De YangWang U8 is straks in China leverbaar vanaf omgerekend eveneens €140.000. Zoals gezegd is er vooralsnog niets bekend over ambities met YangWang buiten China.