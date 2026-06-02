Maak kennis met de Rolls-Royce Spectre Series II. Dat is de vernieuwde versie van de elektrische coupé die in 2023 werd gepresenteerd. Van een facelift is eigenlijk geen sprake. De elektrische Rolls-Royce ziet er vanuit elke hoek exact zo uit als je hem kende. Er is een nieuwe lakkleur genaamd Ethereal Blue en een nieuwe set multispaakswielen in de maat 23 inch. Verder zijn er diverse zaken in zowel in- als exterieur in andere materialen en kleuren uit te voeren. Het Interior Panel en de Clock Gallery, zoals Rolls-Royce de panelen noemt die de breedte van het dashboard vullen, bestaan voortaan uit één geheel. Ook is er een nieuw analoog klokje en is het verlichte kunststukje dat voor de bijrijder in het dashboard zit vernieuwd. Als we de specificaties erbij pakken, komen we grotere veranderingen tegen.

De Rolls-Royce Spectre heeft voortaan namelijk een systeemvermogen van 601 pk en 1.015 Nm. Daarmee is hij 16 pk en 115 Nm sterker dan voorheen. Ga je voor de extra sterke Spectre Black Badge? Dan heeft je rechtervoet voortaan 680 elektropaarden te beteugelen. De Black Badge was voorheen met 659 pk overigens ook bepaald niet ondergemotoriseerd. De 102-kWh accu maakt plaats voor een exemplaar met een nettocapaciteit van 112,4 kWh. Dat levert de Spectre een aanzienlijk groter rijbereik op. De actieradius is met 18 procent toegenomen, van 530 naar 629 kilometer. Daarbij belooft Rolls-Royce dat de laadtijden met 14 procent zijn teruggebracht. De 5,49 meter lange en 2.925 kilo zware elektrische geweldenaar bereikt vanuit stilstand in 4,5 seconden een snelheid van 100 km/h. De Spectre Black Badge zoemt in alle stilte in 4,3 seconden naar de 100 km/h.

We sluiten af met triviale, maar niet minder interessante cijfers. De Spectre Series II is beschikbaar met Duality Twill-interieurbekleding. Dat bestaat uit 16 kilometer draad, die met 2,6 miljoen stiksels tot iets ongetwijfeld prachtigs is geweven.