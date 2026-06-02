De AC Cobra Coupé is geen render meer

De AC Cobra is sinds de jaren zestig altijd een roadster geweest, maar nu komt er ook een Coupé. Die bestond al digitaal, maar wordt nu in definitieve productievorm en op echte foto’s getoond.

Bij een AC Cobra is het altijd lastig om het verschil tussen echt en nep te zien, al was het maar omdat het gros van de ‘Cobra’s’ op de weg stiekem een replica is. Originele AC’s zijn voor velen onbetaalbaar, maar zo wordt de legendarische samenwerking tussen het Britse AC en het Amerikaanse Shelby toch nog een beetje bereikbaar. AC is nu terug met de Cobra en brengt een gemoderniseerde versie met V8 óf turbo-viercilinder op de markt. Ook nieuw is de komst van een dichte coupéversie, die voorheen alleen bestond als compleet afwijkende Shelby Daytona. De nieuwe Cobra Coupé is echt een coupéversie van de overbekende roadster.

Of de moderniseringen als ledlichten, carbonelementen en grote wielen ‘werken’ met het klassieke lijnenspel van de Cobra, mag ieder voor zichzelf bepalen. Indrukwekkend is wel dat er een 5,0-liter V8 in de neus ligt die afhankelijk van de versie tot 730 pk sterk is, waarmee de compacte en lichte Cobra Coupé ongetwijfeld beestachtig snel is. DE AC Cobra Coupé is voor grofweg 75 procent identiek aan de Roadster en kost omgerekend 296.000 euro voor de ongetwijfeld niet-malse belastingen. AC Cars hoopt in totaal jaarlijks zo’n 100 auto’s te bouwen, met een maximum van 1.000 stuks per model. De eerste exemplaren van de AC Cobra Coupé worden volgens de planning in 2028 afgeleverd.

Het is natuurlijk wel te hopen dat deze dichte Cobra airco heeft, maar gezien de merknaam kan dat bijna niet missen.