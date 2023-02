Xpeng G9: EQE SUV-formaat, €34.000 goedkoper

Het veroveren van de Europese markt door het Chinese Xpeng gaat nog niet echt van leien dakje. Xpeng herlaadt de elektrische wapens en brengt dit jaar twee op papier veelbelovende modellen op de markt, waaronder deze Xpeng G9. Deze Xpeng G9 is een elektrische SUV die praktisch net zo groot is als de Mercedes-Benz EQE SUV, maar die wel mooi €34.000 minder kost.

Highlights Xpeng G9

Net zo groot als Mercedes-Benz EQE en Nio EL7

Standaard stampvol en relatief vriendelijk geprijsd

Tot 570 kilometer bereik

Ook als AWD Performance met ruim 500 pk

De lijst met Chinese merken die hun tanden in de Europese markt zetten of willen zetten, groeit met de maand. Zo werd onlangs nog bekend dat Geely zijn merk Zeekr naar Europa wil halen. Van Xpeng weten we al langer dat zijn Europese expansiedrift het management 's nachts wakker houdt. Eind 2020 werd bekend dat het merk de oversteek naar Europa zou wagen en enkele maanden later werden de eerste exemplaren van de Xpeng G3 in Noorwegen afgeleverd. Die Xpeng G3 kwam niet naar Nederland. De elektrische sedan Xpeng P5 zou wél de kans krijgen de harten van de Nederlandse consument voor zich te winnen, maar die plannen eindigden in de ijskast. En nu dan? Geen zorgen. Xpeng is terug en vuurt twee nieuwe modellen op de Nederlandse markt af. De grootste daarvan is deze Xpeng G9, een flinke elektrische SUV, die gezien de Nederlandse prijzen op papier al een zeer interessante aanbieding is.

Voordat we de prijzen met je doornemen, moeten we eerst de auto zélf behandelen, want wat is een Xpeng G9 nu weer? De fervente bezoeker van AutoWeek.nl komt het model ongetwijfeld enigszins bekend voor. Al in november 2021 schreven we erover toen Xpeng de auto in China onthulde. AutoWeek kon later al bevestigen dat de Xpeng G9 ook naar Europa zou komen en nu is hij er dan eindelijk écht.

Afmetingen

De Xpeng G9 is een 4,89 meter lange SUV die plek biedt aan vijf inzittenden. Ter vergelijking: de Xpeng G8 is zo'n 25 centimeter langer dan pak hem beet een Skoda Enyaq iV. Wat formaat betreft kun je de Xpeng G9 dan ook beter vergelijken met de Nio EL7 enkele centimeters kortere Mercedes-Benz EQE SUV. Een flink gevaarte dus, die G9. De wielbasis van de 1,94 meter brede en 1,68 meter hoge elektrische SUV bedraagt op 2 millimeter na 3 meter. Dat belooft wat voor de interieurruimte.

Ruim is de Xpeng G9 dan ook alleszins. Zonder de achterbank neer te klappen, kun je er maar liefst 660 liter in kwijt. Aanzienlijk meer dus dan de EQE SUV, die het tot 520 liter schopt. Daar komt bij dat de Xpeng G9 ook een zogenoemde frunk heeft, een bagageruimte onder de voorklep dus, al kun je hier met 70 liter niet bijster veel in kwijt. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.575 liter aan spullen meezeulen in de G9. Met neergeklapte achterbank wint de EQE SUV het overigens met 100 liter van Xpengs ruimtereus.

Design

Wat design betreft loopt de Xpeng G9 netjes in de pas met wat het Grote Handboek Autodesign anno 2023 lijkt voor te schrijven. De Xpeng G9 heeft platte en optisch met elkaar verbonden led-dagrijlichten, met een verdieping eronder de daadwerkelijke ledkoplampen. Xpeng geeft de G9 in de portieren verzonken portiergrepen, een daklijn die al relatief vroeg overloopt in de D-stijl en eindigt in een dakspoiler om de auto kleiner te laten lijken dan hij is. Helemaal achteraan zijn de achterlichten ondergebracht in een over de hele breedte van de achterzijde lopende ledbalk. In het deel van die ledbalk dat zich in de achterklep bevindt, heeft Xpeng een patroontje aangebracht. Boven deze ledbalk lezen we de merknaam Xpeng.

Techniek en prestaties: tot 570 kilometer actieradius

Interessanter wordt het met de technische specificaties. De Xpeng G9 komt met drie verschillende aandrijflijnen naar Nederland. Die motorversies hebben namen zoals je die ook bij merken als Tesla tegenkomt. Er zijn Standard Range- en Long Range-versies met achterwielaandrijving en een Performance geheten topversie met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Elke Xpeng G9 heeft 800V-boordspanning en kan tot 1.500 kilo trekken.

De Xpeng G9 Standard Range heeft een 313 pk en 430 Nm sterke elektromotor op de achteras die de minimaal 2.235 kilo wegende SUV al in 6,4 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Zijn topsnelheid is net als die van elke andere G9 afgeregeld op 200 km/h. Probeer je dat soort cijfers niet te benaderen, dan biedt de 78,2 kWh accu je een actieradius van 460 kilometer (WLTP). Snelladen kan met tot 260 kW en ook dat is bepaald niet verkeerd.

De Xpeng G9 Long Range heeft dezelfde elektromotor als de Standard Range, maar beschikt wel over een groter accupakket. De Xpeng G9 Long Range heeft namelijk een elektrische longinhoud van 98 kWh en dat levert hem een actieradius op van maar liefst 570 kilometer. Dit accupakket is ook nog eens met maximaal 300 kW vol te jagen met kakelverse stroom.

Bovenaan de statusladder zwaait de Xpeng G9 Performance de scepter. Die heeft dezelfde 313 pk sterke elektromotor op de achteras, maar beschikt daarnaast ook over een 238 pk en 287 Nm sterk exemplaar op de vooras. Dat levert de G9 Performance een systeemvermogen op van 551 pk en 717 Nm. Daarmee stampt de G9 in 3,9 tellen naar de 100 km/h. De G9 Performance heeft dezelfde 98 kWh accu als de Long Range, maar perst daar met 520 kilometer logischerwijs wel minder bereik uit.

Standaard stampvol

Xpeng propt de G9 vol met nagenoeg alles wat het te bieden heeft. Zo heeft de Xpeng G9 standaard niet één en ook niet twee, maar drie digitale displays. Achter het stuur zit een 10,25 inch groot exemplaar en in het midden vind je een 15 inch metend infotainmentscherm. Daar direct naast plakt Xpeng ook nog eens een extra 15-inch display voor de bijrijder. Je kunt je telefoon als sleutel gebruiken, er is een digitale assistent aanwezig en zaken als uitgebreid elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen met geheugenfunctie, een uitgebreid audiosysteem en kunstleren bekleding zijn allemaal standaard van de partij. De lijst gaat door met in twee zones gescheiden klimaatregeling, een elektrisch verstelbare rugleuning achterin en V2L-technologie waarmee je andere apparaten kunt opladen.

Maar ook dáár blijft het niet bij. Automatische ledverlichting, soft-close-portieren, een glazen panoramadak en een elektrisch te openen achterklep zijn net als 19-inch metaal standaard. De Performance staat op 21 inch grote sloffen en heeft standaard luchtvering en een actief onderstel.

Ook wat veiligheidssystemen zit het wel snor. Adaptieve cruisecontrol, een actieve rijbaanassistent, een 360-gradencamera, een uitgebreid parkeersysteem, automatisch grootlicht en praktisch elk systeem met warning of alert in de naam is standaard. Op de optielijst vinden we zaken als een trekhaak, volledig leren bekleding, speakers in de hoofdsteunen, uitgebreider meubilair, uitschuifbare voetenbankjes en massagefunctie voor alle stoelen, ook achterin.

Vanaf net geen €58.000

De standaard al tot de nok van het dak afgeladen Xpeng G9 Standard Range heeft in Nederland een vanafprijs van €57.990. Dat is serieus geld, maar je krijgt er dus enorm veel voor terug. Voor net geen 58 mille heb je dus een zo'n 5 meter lange, riant uitgeruste en ruime elektrische SUV met 313 pk waarmee je al tot 460 kilometer elektrisch kunt rijden. De qua formaat vergelijkbare Mercedes-Benz EQE SUV kost minimaal €91.950 en is dan 292 pk sterk. Die EQE 350+ Business Line schopt het afhankelijk van de gekozen uitvoering tot een bereik van 486 tot 594 kilometer. Hij komt dus verder, maar kost wel 34 mille meer.

De Xpeng G9 Long Range waarmee je tot 570 kilometer ver komt, kost in Nederland €61.990. Ook dat is €30.000 minder dan de EQE 350+. Voor de beresterke Xpeng G9 Performance ben je in Nederland €71.990 kwijt.

Een kanttekening bij de vergelijking met de Mercedes-Benz EQE SUV: dat de Xpeng G9 en de Mercedes-Benz EQE wat prestaties en afmetingen op elkaar lijken, betekent niet direct dat de twee in hetzelfde segment opereren. Zo profileert Mercedes-Benz zich nadrukkelijk als premiummerk en dat horen we Xpeng nog niet over zichzelf roepen. Kijken we naar een andere Chinese elektrische SUV die in Nederland op de markt komt, dan komen we uit bij de reeds genoemde Nio EL7. Die SUV is er in Nederland vanaf €88.900 (inclusief accu, met accuhuur €76.900) en heeft voor dat geld een 75 kWh accu en een actieradius van 394 kilometer. De Nio EL7 met 100 kWh accu en 513 kilometer bereik kost inclusief accu €97.900.

Prijzen Xpeng G9

Motorversie Vermogen Aandrijving Accu Actieradius Vanafprijs G9 Standard Range 313 pk - 430 Nm achter 78,2 kWh 460 kilometer € 57.990 G9 Long Range 313 pk - 430 Nm achter 78,2 kWh 570 kilometer € 61.990 G9 Performance 551 pk - 717 Nm voor+achter 98 kWh 520 kilometer € 71.990

De Xpeng G9 is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in september in Nederland verwacht.