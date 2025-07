In Nederland is de Xpeng G6 pas sinds 2024 leverbaar, maar in thuisland China bestaat de auto - net als de G9 - al iets langer. Onlangs voerde Xpeng een reeks flinke wijzigingen door voor de G6 en G9. Het elektrische tweetal wisselde van basis en troont nu op het nieuwe SEPA 2.0-platform. Dat brengt onder meer heel hoge laadvermogens met zich mee. Van zowel de vernieuwde Xpeng G6 als de vernieuwde Xpeng G9 heeft AutoWeek de prijzen.

Xpeng G6

De vernieuwde Xpeng G6 is er vanaf €48.990. Voor dat geld krijg je de Xpeng G6 RWD Long Range. De goedkopere instapper RWD Standard Range is er nog niet. De vernieuwde Xpeng G6 RWD Long Range is een kleine €200 goedkoper dan voorheen en biedt zowel meer als minder dan voorheen. Hij heeft een 296 pk en 440 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en is daarmee 10 pk krachtiger dan voorheen. De 92 kWh lithium-ion accu die de Xpeng G6 RWD Long Range eerder had, maakt plaats voor een kleinere LFP-accu met een capaciteit van 80,8 kWh (bruto). Dat levert de SUV een bereik op van 535 kilometer (eerder: 570 kilometer). Wat laadvermogen ga je erop vooruit. De Xpeng G6 kon eerder met 180 kW DC-laden, vanaf nu met maar liefst 451 kW. Als je een lader vindt die dat aankan.

Hoger op het menu staat de Xpeng G6 AWD Performance. Die kost €53.990 en ook die heeft de nieuwe LFP-accu van 80,8 kWh. Die voedt in dit geval twee samen 487 pk en 660 Nm sterke elektromotoren. Het bereik: 510 kilometer. Hij dendert vanuit stilstand in 4,1 seconden naar de 100 km/h en mag net als de RWD Long Range tot 1.500 kilo trekken.

Xpeng G9

Ook de grotere Xpeng G9 profiteert van het nieuwe platform. De vernieuwde variant is er net als de G6 nog niet als RWD Standard Range en dus begint het feest ook hier bij de RWD Long Range. Die kost minimaal €65.990. Hij heeft een 351 pk en 465 Nm sterke elektromotor op de achteras en heeft veen 94,6 kWh grote LFP-accu. Eerder had deze variant een 313 pk sterk elektrohart en een 98 kWh lithium-ion accu. Het bereik is met 585 kilometer wel toegenomen. Dat was eerder 570 kilometer. De LFP-accu van de G9 is met een ronduit bizarre 525 kW vol te jagen met verse stroom. Ook hier geldt: succes met het vinden van een lader die dat kan. De G9 RWD Long Range is enkele honderden euro's duurder dan voor de grondige update.

Net als de G6 is ook de G9 er als AWD Performance. Die biedt twee samen 575 pk en 695 Nm sterke elektromotoren en is in staat om vanuit stilstand in 4,2 tellen een snelheid van 100 km/h te bereiken. Het bereik is met 540 kilometer uiteraard kleiner dan dat van de RWD Long Range. De Xpeng G9 Performance kost €75.990. Net als de G6 mag ook elke G9 1.500 kilo trekken. Bij beide SUV's is Arctic White de enige gratis kleur. Voor alle andere kleuren moet je €800 (G6) of €1.000 (G9) bijbetalen.