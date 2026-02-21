Een motorstoringslampje dat gaat branden voelt nooit lekker. Mercedes E-klasse Cabrio-rijder Paul van den Oetelaar overkwam het twee dagen na aanschaf van zijn 200 Cabrio. Na het uitlezen van diverse storingen en het wissen van foutmeldingen bleef er één terugkomen. Er is een NOx-sensor vervangen maar over de andere storingen die bleven, hoeft de Mercedes-rijder zich volgens zijn garage niet zo druk te maken. Dat voelt niet goed en daarom krijgen we een mail, die we voorleggen aan de technisch expert uit ons specialistenpanel.

Paul van den Oetelaar, Purmerend: “Twee dagen na aankoop van mijn Mercedes-Benz E200 Cabriolet (2015) begon het motorlampje oranje op te lichten. In overleg met de verkopende garage heb ik diagnose laten stellen. Daaruit kwamen vier foutmeldingen naar voren: P052E71 - klep van de carterontluchting heeft storing/stelelement is geblokkeerd; P220164 - NOx-sensor 1 (bank 1) heeft storing/er is een niet-plausibel signaal aanwezig; P220000 - NOx-sensor 1 (bank 1) heeft een elektrische storing (defecte motorregeleenheid (ECM), waarbij soms niet de sensor, maar de regeleenheid zelf defect is); 912749 (airco) - lucht kwaliteitssensor heeft interne storing. Al deze fouten zijn gewist, waarbij de airco-fout direct weer terugkwam. Nu heeft de verkoper de storing van de NOx-sensor laten verhelpen. Daarbij gaf men aan dat de overgebleven storingen geen kwaad kunnen en eigenlijk zelfs altijd op de achtergrond aanwezig zijn zonder dat het motorlampje gaat branden. Klopt dit?”

Niet alle storingen laten oranje motorstoringslampje branden

Het antwoord komt van Harry Habraken, onze technisch expert en voormalig IVA-docent: “Het antwoord van de verkoper is juist: deze storingen laten niet het oranje motorstoringslampje branden. Maar ik vind eigenlijk dat er geen foutcodes op de achtergrond horen/mogen te zijn, zeker niet bij zo’n klasse-auto uit 2015. Als bijvoorbeeld de PCV-klep (voor carterdampafvoer naar de inlaatkant van de motor) vastzit en dichtstaat, kan er teveel druk in het carter ontstaan wat tot olielekkages kan leiden. En laat u de luchtkwaliteitssensor vervangen, dan is die storing er waarschijnlijk ook uit. Eventueel kunt u naar een Mercedes-Benz-specialist gaan voor een nog duidelijker diagnose.”