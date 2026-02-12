Winst Mercedes halveert door invoerheffingen en 'China'

Mercedes-Benz verwacht dat de winstmarges dit jaar onder druk blijven staan. Het autoconcern uit Stuttgart worstelt met de verhoogde Amerikaanse invoerheffingen en scherpe concurrentie van autoproducenten in China.

Voor 2026 voorspelt de fabrikant een winstmarge van 3 tot 5 procent, vergeleken met 5 procent vorig jaar. De omzet daalde in 2025 met 9 procent naar 132,2 miljard euro. Onder de streep bleef daar 5,3 miljard euro over. Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder toen de nettowinst 10,4 miljard euro bedroeg.

Topman Ola Källenius zei dat de financiële resultaten van Mercedes in lijn waren met de verwachtingen en een "scherpe focus op efficiëntie, snelheid en flexibiliteit" weerspiegelen. Källenius heeft ervoor gekozen meer in te zetten op luxere voertuigen en het aanbod van instapmodellen terug te schroeven. Dat verhoogt de omzet per voertuig, maar maakt Mercedes ook kwetsbaarder omdat de vraag naar dure auto's af lijkt te nemen.

Dat is ook zichtbaar op de markt in China, waar de verkoop van het automerk vorig jaar met ongeveer een vijfde daalde. Chinese merken zoals BYD en Xiaomi zijn juist meer in trek, die elektrische auto's met allerlei luxefuncties tegen een lagere prijs aanbieden. Toch blijft China de belangrijkste markt voor Mercedes: het is goed voor bijna een derde van de wereldwijde verkoop.

Mercedes heeft de dalende omzet deels opgevangen door kosten te besparen in de autodivisie, in totaal 3,5 miljard euro. Ook wil het bedrijf de productiekosten tegen 2027 met 10 procent verlagen, ten opzichte van het niveau van 2024. Daarnaast moeten de materiaalkosten met nog eens 10 procent dalen. Omdat de zaken minder gaan, wil Mercedes het dividend voor dit jaar verlagen.

Ook Nissan worstelt. De Japanse autofabrikant verwacht een nettoverlies van 650 miljard yen (3,6 miljard euro) te lijden in het boekjaar dat in maart eindigt. In het afgelopen kwartaal leed Nissan een verlies van 156 miljoen euro, werd donderdag bekend. Dat was minder ernstig dan analisten hadden verwacht.