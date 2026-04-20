Werkgevers: reiskostenvergoeding kan niet overal zomaar omhoog

Werkgevers gaan waarschijnlijk niet allemaal hun reiskostenvergoedingen voor personeel verhogen als het kabinet de onbelaste kilometervergoeding opschroeft van 23 naar 25 cent.

Als werkgevers de reiskostenvergoeding verhogen, kan dat bij bedrijven ook ten koste gaan van de loonruimte, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN maandag na onderzoek onder bijna vierhonderd over het algemeen grotere bedrijven. "Het zijn gewoon kosten", zegt een woordvoerder van de belangrijke adviseur van werkgevers over arbeidsvoorwaarden. "Het komt over of het gratis is, maar dat is niet zo. Het betekent dat je als werkgever meer vergoeding mag geven zonder dat de fiscus langskomt." De extra reiskostenvergoeding moet dan dus wel door de werkgevers worden opgehoest. Volgens de zegsman gaat het bij elkaar al snel om veel geld, terwijl werkgevers al te maken hebben met veel andere oplopende kosten.

Het kabinet presenteert maandag naar verwachting een pakket energiemaatregelen, bedoeld om kosten te drukken en energieverbruik te verlagen. Eerder lekte al uit dat het kabinet denkt aan het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding. AWVN stelt "sympathiek" te staan tegenover een hogere fiscale vrijstelling, maar adviseert de eigen achterban goed te kijken of een hogere reiskostenvergoeding wel nodig is en voor wie.

Daarbij gaat het vooral om woon-werkverkeer. Bij sommige bedrijven komt het merendeel van het personeel met het openbaar vervoer. Dan is volgens AWVN sprake van een heel andere situatie dan wanneer de meeste mensen met de auto komen. Wensen van werknemers voor hogere vergoedingen horen thuis in het cao-overleg, benadrukt de organisatie ook.

De kilometervergoeding voor zakelijke reizen zullen veel werkgevers waarschijnlijk wel willen verhogen, stelt de vereniging. Werkgevers vinden het volgens de woordvoerder over het algemeen niet fair als werknemers erop toe moeten leggen als ze met de auto ergens heen moeten voor het bedrijf.

Volgens AWVN hebben vrijwel alle werkgevers nu een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en voor zakelijke reizen. Vier op de vijf bedrijven uit de peiling van AWVN gaven aan 23 cent kilometervergoeding te bieden voor woon-werkverkeer. De kilometervergoeding voor zakelijke reizen komt ook vaak neer op 23 cent. Driekwart van de werkgevers heeft daarnaast een leaseregeling en thuiswerkbeleid. Verder geeft ruim de helft een ov-vergoeding en een derde geeft een fietsvergoeding of heeft een fietsplan.

